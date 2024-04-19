Полиция ХМАО установила одного из подростков, который напал на прохожего

19 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Нижневартовска установила одного из подростков, который напал на прохожего. Сотрудники выясняют причины конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Один из подростков утром был установлен. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в полиции. В УМВД также рассказали, что в полицию никто из участников потасовки не обращался. Оперативники среагировали на информацию о драке в социальных сетях, где сообщалось, что группа подростков якобы напала на мужчину с камнями и перцовым баллончиком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Нижневартовска установила одного из подростков, который напал на прохожего. Сотрудники выясняют причины конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Один из подростков утром был установлен. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в полиции. В УМВД также рассказали, что в полицию никто из участников потасовки не обращался. Оперативники среагировали на информацию о драке в социальных сетях, где сообщалось, что группа подростков якобы напала на мужчину с камнями и перцовым баллончиком.