Полиция ХМАО установила одного из подростков, который напал на прохожего

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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента Фото:

Полиция Нижневартовска установила одного из подростков, который напал на прохожего. Сотрудники выясняют причины конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Один из подростков утром был установлен. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в полиции.

В УМВД также рассказали, что в полицию никто из участников потасовки не обращался. Оперативники среагировали на информацию о драке в социальных сетях, где сообщалось, что группа подростков якобы напала на мужчину с камнями и перцовым баллончиком.

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Полиция Нижневартовска установила одного из подростков, который напал на прохожего. Сотрудники выясняют причины конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Один из подростков утром был установлен. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в полиции. В УМВД также рассказали, что в полицию никто из участников потасовки не обращался. Оперативники среагировали на информацию о драке в социальных сетях, где сообщалось, что группа подростков якобы напала на мужчину с камнями и перцовым баллончиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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