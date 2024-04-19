Дело депутата пермской гордумы Федорова будет направлено в суд

Дело будет направлено в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова. Он обвиняется в подделке официальных документов.
«Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Федорова. Документ мог подписать зампрокурора Пермского края Максим Филиппов», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Дмитрия Федорова обвиняют в подделке официальных документов. Ранее СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата.
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