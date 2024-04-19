19 апреля 2024

Дело депутата пермской гордумы Федорова будет направлено в суд

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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, зал суда, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Дело будет направлено в суд Фото:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова. Он обвиняется в подделке официальных документов.

«Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Федорова. Документ мог подписать зампрокурора Пермского края Максим Филиппов», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Дмитрия Федорова обвиняют в подделке официальных документов. Ранее СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата.

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова. Он обвиняется в подделке официальных документов. «Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Федорова. Документ мог подписать зампрокурора Пермского края Максим Филиппов», — пишет «Коммерсант Прикамье». Дмитрия Федорова обвиняют в подделке официальных документов. Ранее СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении депутата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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