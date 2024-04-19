Именитые генералы простились с экс-главой Уральского военного округа. Фото, видео

20 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Прощание состоялось в доме «Вознесение», Юрий Греков скончался на 81-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в похоронном доме «Вознесение» простились с бывшим командующим Уральского военного округа — генерал-полковником Юрием Грековым. На прощание с легендарным военным пришли представители власти и его коллеги — в том числе генералы Виктор Сельдин, Фраиз Салыев, Аркадий Воробкало, Николай Ткачев (участник двух чеченских кампаний), Дмитрий Глушенков (действующий замкомандующего войсками ЦВО) — передает корреспондент URA.RU. «Мы активно взаимодействовали с ним в 90-е годы, когда он был назначен сюда командующим. Памятник маршалу Жукову, памятник „Черный тюльпан“ — это пик нашего взаимодействия. Потому что без активного участия армии в этих вопросах нельзя было обойтись. Ну, а все это делалось на наших уральских заводах, и администрация города непосредственно курировала организационные вопросы — с монтажом, благоустройством, проведением соответствующих церемоний», — вспомнил экс-мэр Екатеринбурга (1992—2010 гг.), первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Глава областного министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев — тоже отставной генерал — назвал Юрия Грекова отцом солдатов и настоящим товарищем. «Любил жизнь, любил свою родину, замечательно управлял войсками, боем, берег солдат. Выполнял все возложенные на него задачи с честью и достоинством, замечательный человек», — добавил Кудрявцев. В советской армии офицер Греков служил с 1962 года. Два года он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Также Греков участвовал в локализации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Войсками Уральского военного округа (ныне это Центральный военный округ) Греков командовал с 1992 года. В 2000-м вышел в запас. Аркадий Воробкало (слева) и Фраиз Салыев (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU Аркадий Чернецкий Фото: Илья Московец © URA.RU Дмитрий Глушенков и Николай Ткачев Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Кудрявцев Фото: Илья Московец © URA.RU Юрий Греков сам попросил обойтись без помпезной церемонии, потому местом выбрали не Дом офицеров Фото: Илья Московец © URA.RU Проститься с легендарным военным пришли и будущие офицеры Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в похоронном доме «Вознесение» простились с бывшим командующим Уральского военного округа — генерал-полковником Юрием Грековым. На прощание с легендарным военным пришли представители власти и его коллеги — в том числе генералы Виктор Сельдин, Фраиз Салыев, Аркадий Воробкало, Николай Ткачев (участник двух чеченских кампаний), Дмитрий Глушенков (действующий замкомандующего войсками ЦВО) — передает корреспондент URA.RU. «Мы активно взаимодействовали с ним в 90-е годы, когда он был назначен сюда командующим. Памятник маршалу Жукову, памятник „Черный тюльпан“ — это пик нашего взаимодействия. Потому что без активного участия армии в этих вопросах нельзя было обойтись. Ну, а все это делалось на наших уральских заводах, и администрация города непосредственно курировала организационные вопросы — с монтажом, благоустройством, проведением соответствующих церемоний», — вспомнил экс-мэр Екатеринбурга (1992—2010 гг.), первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Глава областного министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев — тоже отставной генерал — назвал Юрия Грекова отцом солдатов и настоящим товарищем. «Любил жизнь, любил свою родину, замечательно управлял войсками, боем, берег солдат. Выполнял все возложенные на него задачи с честью и достоинством, замечательный человек», — добавил Кудрявцев. В советской армии офицер Греков служил с 1962 года. Два года он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Также Греков участвовал в локализации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Войсками Уральского военного округа (ныне это Центральный военный округ) Греков командовал с 1992 года. В 2000-м вышел в запас.