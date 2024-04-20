Елизавете Аниховской 26 лет (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Мисс-Екатеринбург 2016» Елизавета Аниховская, которая в 2019 году стала финалисткой шоу «План Б» на ТНТ, где боролась за сердце юмориста Тимура Батрутдинова, вышла замуж за хоккеиста «Адмирала» Александра Коннова. Этой новостью девушка поделилась на своей странице в соцсети.

«Муж и жена», — написала Аниховская под фотографией с 29-летним хоккеистом. Кадр в свадебных нарядах девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

Церемония прошла в ЗАГСе на Английской Набережной в Санкт-Петербурге. В комментариях фанаты поздравляют новоиспеченную семью и желают счастья. «Какие красавчики! Счастья вам и долгих совестных лет жизни», — написала подписчица.

Фото: страница Елизаветы Аниховской в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России)