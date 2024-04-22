Екатеринбурженка отдала мошеннице 300 тысяч рублей, чтобы снять порчу

23 апреля 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

«Целительнице» грозит до шести лет тюрьмы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщина из Екатеринбурга перевела мошеннице почти 300 тысяч рублей, чтобы снять порчу. На «целительницу» завели уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга. Инцидент произошел в начале апреля. Екатеринбурженка решила, что на нее наложена порча, поэтому начала искать помощь в интернете, где и оставила свой номер телефона для связи. «Вскоре ей написала девушка с располагающим именем Надежда и ростовским номером. Снятие заклятия обошлось в 17 тысяч рублей, которые тут же были отправлены целительнице. И чудо свершилось! Надежда сказала, что по-хорошему нужно еще поставить защиту. При этом цена защиты в три раза превысила цену „ремонта“ ауры», — сказано в telegram-канале ведомства. После екатеринбурженка купила еще две «защиты» и перевела 200 тысяч рублей, чтобы «отчисть их от негатива». Далее «целительница» попросила еще 300 тысяч рублей, что и насторожило девушку. Теперь ее уголовным делом по части третьей статьи 159 УК РФ занимаются полицейские. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина из Екатеринбурга перевела мошеннице почти 300 тысяч рублей, чтобы снять порчу. На «целительницу» завели уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга. Инцидент произошел в начале апреля. Екатеринбурженка решила, что на нее наложена порча, поэтому начала искать помощь в интернете, где и оставила свой номер телефона для связи. «Вскоре ей написала девушка с располагающим именем Надежда и ростовским номером. Снятие заклятия обошлось в 17 тысяч рублей, которые тут же были отправлены целительнице. И чудо свершилось! Надежда сказала, что по-хорошему нужно еще поставить защиту. При этом цена защиты в три раза превысила цену „ремонта“ ауры», — сказано в telegram-канале ведомства. После екатеринбурженка купила еще две «защиты» и перевела 200 тысяч рублей, чтобы «отчисть их от негатива». Далее «целительница» попросила еще 300 тысяч рублей, что и насторожило девушку. Теперь ее уголовным делом по части третьей статьи 159 УК РФ занимаются полицейские. Ей грозит до шести лет тюрьмы.