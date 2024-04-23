Жительница ХМАО забрала машину, выигранную в викторину. Фото

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Центр Лада. Вручение ключей от машин пострадавшим на производстве. Курган, автомобиль, подарок, машина
Победительница викторины «Достижения Югры» получила ключи от новой «Лады» Фото:

Жительница Ваховска Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина забрала подарок, который она выиграла в викторине «Достижения Югры». Награждение состоялось в Сургуте.

«Жительница Ваховска Ольга Демина получила ключи от новой машины. Победительница викторины „Достижения Югры“ приехала на автомобиле домой из Сургута. За ценным призом на церемонию награждения она ездила вместе с мужем», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Победительница призналась, что до последнего момента не верила в реальность происходящего. «Думала, мы приедем, и скажут, что ошибка произошла, но нет — все оказалось правдой», — поделилась Демина. За время поездки из Сургута домой они с супругом оценили достоинства новой «Лады-Веста» в одной из лучших комплектаций.

Ранее URA.RU писало, что медсестра из поселка Ваховск Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину сыну.

Ольга Демина с подарком, который она получила в викторина «Достижения Югры»
Ольга Демина с подарком, который она получила в викторина «Достижения Югры»
Фото:
Победительница викторины «Достижения Югры» получила новый автомобиль
Победительница викторины «Достижения Югры» получила новый автомобиль
Фото:

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Жительница Ваховска Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина забрала подарок, который она выиграла в викторине «Достижения Югры». Награждение состоялось в Сургуте. «Жительница Ваховска Ольга Демина получила ключи от новой машины. Победительница викторины „Достижения Югры“ приехала на автомобиле домой из Сургута. За ценным призом на церемонию награждения она ездила вместе с мужем», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Победительница призналась, что до последнего момента не верила в реальность происходящего. «Думала, мы приедем, и скажут, что ошибка произошла, но нет — все оказалось правдой», — поделилась Демина. За время поездки из Сургута домой они с супругом оценили достоинства новой «Лады-Веста» в одной из лучших комплектаций. Ранее URA.RU писало, что медсестра из поселка Ваховск Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину сыну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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