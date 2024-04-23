Жительница ХМАО забрала машину, выигранную в викторину. Фото

23 апреля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Победительница викторины «Достижения Югры» получила ключи от новой «Лады» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Ваховска Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина забрала подарок, который она выиграла в викторине «Достижения Югры». Награждение состоялось в Сургуте. «Жительница Ваховска Ольга Демина получила ключи от новой машины. Победительница викторины „Достижения Югры“ приехала на автомобиле домой из Сургута. За ценным призом на церемонию награждения она ездила вместе с мужем», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Победительница призналась, что до последнего момента не верила в реальность происходящего. «Думала, мы приедем, и скажут, что ошибка произошла, но нет — все оказалось правдой», — поделилась Демина. За время поездки из Сургута домой они с супругом оценили достоинства новой «Лады-Веста» в одной из лучших комплектаций. Ранее URA.RU писало, что медсестра из поселка Ваховск Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину сыну. Ольга Демина с подарком, который она получила в викторина «Достижения Югры» Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района Победительница викторины «Достижения Югры» получила новый автомобиль Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Ваховска Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина забрала подарок, который она выиграла в викторине «Достижения Югры». Награждение состоялось в Сургуте. «Жительница Ваховска Ольга Демина получила ключи от новой машины. Победительница викторины „Достижения Югры“ приехала на автомобиле домой из Сургута. За ценным призом на церемонию награждения она ездила вместе с мужем», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Победительница призналась, что до последнего момента не верила в реальность происходящего. «Думала, мы приедем, и скажут, что ошибка произошла, но нет — все оказалось правдой», — поделилась Демина. За время поездки из Сургута домой они с супругом оценили достоинства новой «Лады-Веста» в одной из лучших комплектаций. Ранее URA.RU писало, что медсестра из поселка Ваховск Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину сыну.