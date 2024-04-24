В Екатеринбурге за взятку задержали гаишника

24 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Инспектора ДПС уже отправили за решетку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали инспектора ДПС 34-летнего Илью Мехонцева. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах. Мехонцеву уже выбрали меру пресечения. Ленинский районный суд отправил его под стражу до 9 июня. В региональном СК пока не комментируют уголовное дело. Адвокат Мехонцева подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, скоро ее рассмотрят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики задержали инспектора ДПС 34-летнего Илью Мехонцева. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах. Мехонцеву уже выбрали меру пресечения. Ленинский районный суд отправил его под стражу до 9 июня. В региональном СК пока не комментируют уголовное дело. Адвокат Мехонцева подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, скоро ее рассмотрят.