В Екатеринбурге за взятку задержали гаишника

Инспектора ДПС уже отправили за решетку
В Екатеринбурге силовики задержали инспектора ДПС 34-летнего Илью Мехонцева. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах.
Мехонцеву уже выбрали меру пресечения. Ленинский районный суд отправил его под стражу до 9 июня.
В региональном СК пока не комментируют уголовное дело. Адвокат Мехонцева подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, скоро ее рассмотрят.
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