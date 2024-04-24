В Екатеринбурге за взятку задержали гаишника

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Инспектора ДПС уже отправили за решетку Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали инспектора ДПС 34-летнего Илью Мехонцева. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах.

Мехонцеву уже выбрали меру пресечения. Ленинский районный суд отправил его под стражу до 9 июня.

В региональном СК пока не комментируют уголовное дело. Адвокат Мехонцева подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, скоро ее рассмотрят.

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В Екатеринбурге силовики задержали инспектора ДПС 34-летнего Илью Мехонцева. Он подозревается в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, уточнил источник URA.RU в правоохранительных органах. Мехонцеву уже выбрали меру пресечения. Ленинский районный суд отправил его под стражу до 9 июня. В региональном СК пока не комментируют уголовное дело. Адвокат Мехонцева подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, скоро ее рассмотрят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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