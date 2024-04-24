Пермяков зовут работать на объекте «Роснефти» за зарплату в 270 тысяч

В Пермском крае ищут сварщиков для работы на Пайяхском месторождении нефти

25 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Месторождение находится в Красноярском крае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу на Пайяхском месторождении Красноярского края, где ведет свою деятельность компания «Роснефть». Там необходимы сварщики. Трудиться необходимо вахтовым методом. За 30 смен обещают платить более 270 тысяч рублей специалистом с аттестационным удостоверением НАКС. «Вахта для жителей Пермского края на Пайяхском нефтяном месторождении. Семидневная рабочая неделя по 10 часов в день, выходной по согласованию с руководством. Ставка почасовая — 900 рублей при наличии аттестационного удостоверения НАКС. Без него — 730 рублей в час. Вахта — два месяца, зарплата за один месяц — более 270 тысяч рублей. Обязанности — сварка наконечников и свай», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Рабочим обещают проживание в вахтовом городке со всеми необходимыми удобствами и трехразовое питание в столовой. Среди требований — наличие диплома сварщика и опыт работы от трех лет. Пайяхское нефтяное месторождение расположено в 130 километрах к северо-западу от города Дудинки Красноярского края. Имеет два крупных разведанных нефтяных пласта. На месторождении ведет деятельность компания «Роснефть», которая в 2020 году выкупила его у «Нефтегазхолдинга». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Там требуются сварщики, которым обещают зарплату в 250 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края предлагают работу на Пайяхском месторождении Красноярского края, где ведет свою деятельность компания «Роснефть». Там необходимы сварщики. Трудиться необходимо вахтовым методом. За 30 смен обещают платить более 270 тысяч рублей специалистом с аттестационным удостоверением НАКС. «Вахта для жителей Пермского края на Пайяхском нефтяном месторождении. Семидневная рабочая неделя по 10 часов в день, выходной по согласованию с руководством. Ставка почасовая — 900 рублей при наличии аттестационного удостоверения НАКС. Без него — 730 рублей в час. Вахта — два месяца, зарплата за один месяц — более 270 тысяч рублей. Обязанности — сварка наконечников и свай», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Рабочим обещают проживание в вахтовом городке со всеми необходимыми удобствами и трехразовое питание в столовой. Среди требований — наличие диплома сварщика и опыт работы от трех лет. Пайяхское нефтяное месторождение расположено в 130 километрах к северо-западу от города Дудинки Красноярского края. Имеет два крупных разведанных нефтяных пласта. На месторождении ведет деятельность компания «Роснефть», которая в 2020 году выкупила его у «Нефтегазхолдинга». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Там требуются сварщики, которым обещают зарплату в 250 тысяч рублей.