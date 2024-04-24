В Перми упали цены на iPhone

25 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Новые айфоны в среднем продают за 74,6 тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми снизились цены на смартфоны фирмы Apple. В первом квартале 2024 года они стали доступнее на 7%, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, сообщили в пресс-службе «Авито». «В Перми с января по март 2024 года продажи новых iPhone на платформе „Авито“ выросли в 2 раза, по сравнению с первым кварталом 2023 года. Средняя цена нового устройства составила 74,6 рубля — это на 7% ниже, чем в прошлом квартале», — сказано в сообщении. Уточняется, что подержанные iPhone в среднем продают за 27,5 тысячи рублей, а спрос на них упал на 2%. При этом смартфоны от Apple остаются самыми популярными у пермяков. Их доля продаж — 65%. Затем идут смартфоны Xiaomi. Их выбирает 11% горожан. Новый смартфон этой фирмы продают за 23,9 тысячи рублей, а подержанный — 7,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Samsung с долей продаж — 10%. Их средняя цена — 46,7 тысячи рублей за новую технику и 13 тысяч рублей за б/у. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми снизились цены на смартфоны фирмы Apple. В первом квартале 2024 года они стали доступнее на 7%, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, сообщили в пресс-службе «Авито». «В Перми с января по март 2024 года продажи новых iPhone на платформе „Авито“ выросли в 2 раза, по сравнению с первым кварталом 2023 года. Средняя цена нового устройства составила 74,6 рубля — это на 7% ниже, чем в прошлом квартале», — сказано в сообщении. Уточняется, что подержанные iPhone в среднем продают за 27,5 тысячи рублей, а спрос на них упал на 2%. При этом смартфоны от Apple остаются самыми популярными у пермяков. Их доля продаж — 65%. Затем идут смартфоны Xiaomi. Их выбирает 11% горожан. Новый смартфон этой фирмы продают за 23,9 тысячи рублей, а подержанный — 7,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Samsung с долей продаж — 10%. Их средняя цена — 46,7 тысячи рублей за новую технику и 13 тысяч рублей за б/у.