Кремль: Минобороны продолжит контракты, начатые арестованным Ивановым

25 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли задержание Иванова на строительство военных объектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Работы выполняются, те контракты которые начаты — будут продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что не владеет детальной информацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Работы выполняются, те контракты которые начаты — будут продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что не владеет детальной информацией.