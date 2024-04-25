Кремль: Минобороны продолжит контракты, начатые арестованным Ивановым

Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли задержание Иванова на строительство военных объектов
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Работы выполняются, те контракты которые начаты — будут продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что не владеет детальной информацией.
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