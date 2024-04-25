Кремль: Минобороны продолжит контракты, начатые арестованным Ивановым

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли задержание Иванова на строительство военных объектов Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Работы выполняются, те контракты которые начаты — будут продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что не владеет детальной информацией.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Работы выполняются, те контракты которые начаты — будут продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он добавил, что не владеет детальной информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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