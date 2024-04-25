Путин лишил свердловчанина гражданства

Президент России Владимир Путин одобрил заявление уроженца Свердловской области 23-летнего Омара Дюсимбаева на выход из гражданства РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции РФ постановляю: удовлетворить заявление о выходе из гражданства РФ Досимбаева Омара Аубакировича, родившегося 22 мая 1990 года», — следует из документа. Указ подписан 25 апреля. Помимо свердловчанина, президент России поручил лишить гражданства еще семерых человек.
В январе Путин лишил гражданства другого свердловчанина — Константина Соколова. Он, как выяснилось позднее, мечтал жить в Риге (Латвия).
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