Путин лишил свердловчанина гражданства

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин лишил гражданства восьмерых человек Фото:

Президент России Владимир Путин одобрил заявление уроженца Свердловской области 23-летнего Омара Дюсимбаева на выход из гражданства РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции РФ постановляю: удовлетворить заявление о выходе из гражданства РФ Досимбаева Омара Аубакировича, родившегося 22 мая 1990 года», — следует из документа. Указ подписан 25 апреля. Помимо свердловчанина, президент России поручил лишить гражданства еще семерых человек.

В январе Путин лишил гражданства другого свердловчанина — Константина Соколова. Он, как выяснилось позднее, мечтал жить в Риге (Латвия).

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Президент России Владимир Путин одобрил заявление уроженца Свердловской области 23-летнего Омара Дюсимбаева на выход из гражданства РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции РФ постановляю: удовлетворить заявление о выходе из гражданства РФ Досимбаева Омара Аубакировича, родившегося 22 мая 1990 года», — следует из документа. Указ подписан 25 апреля. Помимо свердловчанина, президент России поручил лишить гражданства еще семерых человек. В январе Путин лишил гражданства другого свердловчанина — Константина Соколова. Он, как выяснилось позднее, мечтал жить в Риге (Латвия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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