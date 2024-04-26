Совфед подведет итог работы силовиков за 4 года перед сменой правительства

Сенатор Тимченко допустил заседание Совфеда по итогам работы силового блока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, портрет, тимченко вячеслав
Совфед может провести заседание по силовому блоку до смены правительства, заявил Тимченко Фото:

Совет Федерации России может провести дополнительное заседание для подведения итогов работы министерств силового блока с 2020 года. Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко.

«Все зависит от того, когда президент внесет кандидатуры по силовому блоку. Как только он внесет, мы обязаны в семидневный срок рассмотреть. Если это будет сделано 8 числа (мая — ред.), то мы должны будем рассмотреть не позже 14-го (мая — ред.). Если он внесет позже, то мы на плановом (заседании) рассмотрим», — сказал Тимченко РИА Новости.

Смена состава правительства России запланирована на май 2024 года. В сентябре пройдут выборы губернаторов в 19 регионах страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет Федерации России может провести дополнительное заседание для подведения итогов работы министерств силового блока с 2020 года. Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко. «Все зависит от того, когда президент внесет кандидатуры по силовому блоку. Как только он внесет, мы обязаны в семидневный срок рассмотреть. Если это будет сделано 8 числа (мая — ред.), то мы должны будем рассмотреть не позже 14-го (мая — ред.). Если он внесет позже, то мы на плановом (заседании) рассмотрим», — сказал Тимченко РИА Новости. Смена состава правительства России запланирована на май 2024 года. В сентябре пройдут выборы губернаторов в 19 регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...