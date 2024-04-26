Совфед подведет итог работы силовиков за 4 года перед сменой правительства

Совет Федерации России может провести дополнительное заседание для подведения итогов работы министерств силового блока с 2020 года. Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко.
«Все зависит от того, когда президент внесет кандидатуры по силовому блоку. Как только он внесет, мы обязаны в семидневный срок рассмотреть. Если это будет сделано 8 числа (мая — ред.), то мы должны будем рассмотреть не позже 14-го (мая — ред.). Если он внесет позже, то мы на плановом (заседании) рассмотрим», — сказал Тимченко РИА Новости.
Смена состава правительства России запланирована на май 2024 года. В сентябре пройдут выборы губернаторов в 19 регионах страны.
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