В Челябинске у многоэтажки в микрорайоне «Academ Riverside» нашли тело подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, недвижимость, академ риверсайд, новостройки, дом, жилье
По предварительной информации, подросток упал с высоты Фото:

В Челябинск под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Academ Riverside» нашли тело 16-летнего подростка. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Тело нашли у дома 107 на Университетской набережной, 17 сентября должно было исполниться 17 лет. Признаков криминальной смерти нет», — рассказал источник.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU пообещали уточнить информацию. За последний месяц это уже третья гибель подростка в «Academ Riverside». Последний случай зафиксирован 24 апреля. Подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Academ Riverside» нашли тело 16-летнего подростка. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Тело нашли у дома 107 на Университетской набережной, 17 сентября должно было исполниться 17 лет. Признаков криминальной смерти нет», — рассказал источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU пообещали уточнить информацию. За последний месяц это уже третья гибель подростка в «Academ Riverside». Последний случай зафиксирован 24 апреля. Подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...