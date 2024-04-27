В Челябинске у многоэтажки в микрорайоне «Academ Riverside» нашли тело подростка

В Челябинск под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Academ Riverside» нашли тело 16-летнего подростка. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Тело нашли у дома 107 на Университетской набережной, 17 сентября должно было исполниться 17 лет. Признаков криминальной смерти нет», — рассказал источник.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU пообещали уточнить информацию. За последний месяц это уже третья гибель подростка в «Academ Riverside». Последний случай зафиксирован 24 апреля. Подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже.
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