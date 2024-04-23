В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело школьника

24 апреля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске под окнами одной из многоэтажек обнаружили труп школьника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, подросток выпал из окна квартиры. «Труп школьника обнаружили у одного из домов на Университетской набережной. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Рассматривается версия, что подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, подросток учился в девятом классе. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске под окнами одной из многоэтажек обнаружили труп школьника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, подросток выпал из окна квартиры. «Труп школьника обнаружили у одного из домов на Университетской набережной. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Рассматривается версия, что подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, подросток учился в девятом классе. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.