23 апреля 2024

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, подъезд, здание
Подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже Фото:

В Челябинске под окнами одной из многоэтажек обнаружили труп школьника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, подросток выпал из окна квартиры.

«Труп школьника обнаружили у одного из домов на Университетской набережной. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Рассматривается версия, что подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, подросток учился в девятом классе. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске под окнами одной из многоэтажек обнаружили труп школьника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, подросток выпал из окна квартиры. «Труп школьника обнаружили у одного из домов на Университетской набережной. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Рассматривается версия, что подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, подросток учился в девятом классе. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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