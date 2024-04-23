В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело школьника

В Челябинске под окнами одной из многоэтажек обнаружили труп школьника. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, подросток выпал из окна квартиры.
«Труп школьника обнаружили у одного из домов на Университетской набережной. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Рассматривается версия, что подросток выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, подросток учился в девятом классе. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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