Свердловчанин кинулся на «Газель», чтобы остановить пьяного водителя

Полицейские арестовали нарушителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Первоуральска (Свердловская область) оказал помощь сотрудникам ГИБДД в задержании пьяного водителя «Газели». Мужчина кинулся на машину, разбил стекло со стороны водителя и пытался остановить автомобиль.

«Зашибись он меня прокатил на машине. Я прокатился от того перекрестка. У меня тут дети гуляют», — цитирует слова неравнодушного местного жителя Е1.ru. По словам очевидцев, водитель «Газели» создавал реальную угрозу безопасности детей, гоняя на большой скорости по двору.

Инспекторы ГИБДД скрутили пьяного водителя и надели на него наручники. Сейчас водителю ГАЗ-32217 грозит крупный штраф, лишение права управления транспортом на срок до двух лет, административный арест до пятнадцати суток или обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.