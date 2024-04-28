Свердловчанин кинулся на «Газель», чтобы остановить пьяного водителя

Житель Первоуральска (Свердловская область) оказал помощь сотрудникам ГИБДД в задержании пьяного водителя «Газели». Мужчина кинулся на машину, разбил стекло со стороны водителя и пытался остановить автомобиль.
«Зашибись он меня прокатил на машине. Я прокатился от того перекрестка. У меня тут дети гуляют», — цитирует слова неравнодушного местного жителя Е1.ru. По словам очевидцев, водитель «Газели» создавал реальную угрозу безопасности детей, гоняя на большой скорости по двору.
Инспекторы ГИБДД скрутили пьяного водителя и надели на него наручники. Сейчас водителю ГАЗ-32217 грозит крупный штраф, лишение права управления транспортом на срок до двух лет, административный арест до пятнадцати суток или обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!