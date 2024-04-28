28 апреля 2024

Девушка, найденная под окнами элитного ЖК Екатеринбурга, отправила странное SMS

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть Clubhouse. Екатеринбург, телефон, соцсети, iphone, социальная сеть, clubhouse, клабхаус
Прощальное сообщение было адресовано матери погибшей Фото:

В телефоне 17-летней девушки, которую накануне обнаружили под окнами элитного ЖК «Аквамарин» в центре Екатеринбурга, нашли прощальное сообщение матери. В нем девушка винит некую Настю, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Мама, я тебя люблю. Знай, Настя посадила на соль. Я не хочу больше жить. Прости. Я люблю тебя», — сказано в SMS. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент.

Как ранее сообщало агентство, трагедия произошла в ночь на 28 апреля. Ей предшествовал словесный конфликт. Тело девушки обнаружили на крыше «Азиатско-Тихоокеанского Банка».

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В телефоне 17-летней девушки, которую накануне обнаружили под окнами элитного ЖК «Аквамарин» в центре Екатеринбурга, нашли прощальное сообщение матери. В нем девушка винит некую Настю, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Мама, я тебя люблю. Знай, Настя посадила на соль. Я не хочу больше жить. Прости. Я люблю тебя», — сказано в SMS. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент. Как ранее сообщало агентство, трагедия произошла в ночь на 28 апреля. Ей предшествовал словесный конфликт. Тело девушки обнаружили на крыше «Азиатско-Тихоокеанского Банка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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