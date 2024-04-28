Девушка, найденная под окнами элитного ЖК Екатеринбурга, отправила странное SMS

29 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Прощальное сообщение было адресовано матери погибшей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В телефоне 17-летней девушки, которую накануне обнаружили под окнами элитного ЖК «Аквамарин» в центре Екатеринбурга, нашли прощальное сообщение матери. В нем девушка винит некую Настю, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Мама, я тебя люблю. Знай, Настя посадила на соль. Я не хочу больше жить. Прости. Я люблю тебя», — сказано в SMS. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент. Как ранее сообщало агентство, трагедия произошла в ночь на 28 апреля. Ей предшествовал словесный конфликт. Тело девушки обнаружили на крыше «Азиатско-Тихоокеанского Банка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В телефоне 17-летней девушки, которую накануне обнаружили под окнами элитного ЖК «Аквамарин» в центре Екатеринбурга, нашли прощальное сообщение матери. В нем девушка винит некую Настю, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Мама, я тебя люблю. Знай, Настя посадила на соль. Я не хочу больше жить. Прости. Я люблю тебя», — сказано в SMS. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент. Как ранее сообщало агентство, трагедия произошла в ночь на 28 апреля. Ей предшествовал словесный конфликт. Тело девушки обнаружили на крыше «Азиатско-Тихоокеанского Банка».