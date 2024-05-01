Российские военные поразили один из ключевых штабов командования ВСУ

Российские военные поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Он находится в Одессе.
«Поражен штаб оперативного командования ВСУ „Юг“. Кроме того, была уничтожена военная техника противника в 112 районах Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Штаб размещен в подконтрольном Украине городе Одессе (Куликово-Поле).
В этот же день сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что российские военные продолжают атаковать украинские позиции под Харьковым.
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