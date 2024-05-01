Армия и оружие Российские военные поразили один из ключевых штабов командования ВСУ 01 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 + ВС РФ поразили штаб ВСУ «Юг», уточнили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Он находится в Одессе. «Поражен штаб оперативного командования ВСУ „Юг“. Кроме того, была уничтожена военная техника противника в 112 районах Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Штаб размещен в подконтрольном Украине городе Одессе (Куликово-Поле). В этот же день сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что российские военные продолжают атаковать украинские позиции под Харьковым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Он находится в Одессе. «Поражен штаб оперативного командования ВСУ „Юг“. Кроме того, была уничтожена военная техника противника в 112 районах Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Штаб размещен в подконтрольном Украине городе Одессе (Куликово-Поле). В этот же день сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что российские военные продолжают атаковать украинские позиции под Харьковым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям