Российские военные поразили один из ключевых штабов командования ВСУ

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ВС РФ поразили штаб ВСУ «Юг», уточнили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Он находится в Одессе.

«Поражен штаб оперативного командования ВСУ „Юг“. Кроме того, была уничтожена военная техника противника в 112 районах Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Штаб размещен в подконтрольном Украине городе Одессе (Куликово-Поле).

В этот же день сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что российские военные продолжают атаковать украинские позиции под Харьковым.

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Российские военные поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. Он находится в Одессе. «Поражен штаб оперативного командования ВСУ „Юг“. Кроме того, была уничтожена военная техника противника в 112 районах Украины», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Штаб размещен в подконтрольном Украине городе Одессе (Куликово-Поле). В этот же день сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что российские военные продолжают атаковать украинские позиции под Харьковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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