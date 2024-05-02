Свердловчанин погиб в ДТП на кривой дороге, вылетев из автомобиля. Фото

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В момент аварии водитель не был пристегнут
В момент аварии водитель не был пристегнут Фото:

На 15-м километре трассы Невьянск — Сербишино (Свердловская область) 2 мая 64-летний водитель Toyota насмерть разбился на кривой дороге, вылетев из салона иномарки. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, рассказали в пресс-службе УГИБДД.

«Мужчина при движении по кривой дороге малого радиуса со стороны деревни Верхние Таволги не справился с управлением автомобиля, совершил выезд на правую обочину с последующим заносом и съездом в левый кювет по ходу движения, где произошел наезд на дерево и дальнейшее опрокидывание на крышу. В момент ДТП водитель не использовал ремни безопасности, в связи с чем выпал из салона», — следует из сообщения. Автомобилист погиб до прибытия медиков.

По словам жены погибшего, мужчина ехал в соседнюю деревню к знакомым. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — отметили в ведомстве.

Фото:

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На 15-м километре трассы Невьянск — Сербишино (Свердловская область) 2 мая 64-летний водитель Toyota насмерть разбился на кривой дороге, вылетев из салона иномарки. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, рассказали в пресс-службе УГИБДД. «Мужчина при движении по кривой дороге малого радиуса со стороны деревни Верхние Таволги не справился с управлением автомобиля, совершил выезд на правую обочину с последующим заносом и съездом в левый кювет по ходу движения, где произошел наезд на дерево и дальнейшее опрокидывание на крышу. В момент ДТП водитель не использовал ремни безопасности, в связи с чем выпал из салона», — следует из сообщения. Автомобилист погиб до прибытия медиков. По словам жены погибшего, мужчина ехал в соседнюю деревню к знакомым. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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