Свердловчанин погиб в ДТП на кривой дороге, вылетев из автомобиля. Фото

02 мая 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

В момент аварии водитель не был пристегнут Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» На 15-м километре трассы Невьянск — Сербишино (Свердловская область) 2 мая 64-летний водитель Toyota насмерть разбился на кривой дороге, вылетев из салона иномарки. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, рассказали в пресс-службе УГИБДД. «Мужчина при движении по кривой дороге малого радиуса со стороны деревни Верхние Таволги не справился с управлением автомобиля, совершил выезд на правую обочину с последующим заносом и съездом в левый кювет по ходу движения, где произошел наезд на дерево и дальнейшее опрокидывание на крышу. В момент ДТП водитель не использовал ремни безопасности, в связи с чем выпал из салона», — следует из сообщения. Автомобилист погиб до прибытия медиков. По словам жены погибшего, мужчина ехал в соседнюю деревню к знакомым. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 15-м километре трассы Невьянск — Сербишино (Свердловская область) 2 мая 64-летний водитель Toyota насмерть разбился на кривой дороге, вылетев из салона иномарки. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, рассказали в пресс-службе УГИБДД. «Мужчина при движении по кривой дороге малого радиуса со стороны деревни Верхние Таволги не справился с управлением автомобиля, совершил выезд на правую обочину с последующим заносом и съездом в левый кювет по ходу движения, где произошел наезд на дерево и дальнейшее опрокидывание на крышу. В момент ДТП водитель не использовал ремни безопасности, в связи с чем выпал из салона», — следует из сообщения. Автомобилист погиб до прибытия медиков. По словам жены погибшего, мужчина ехал в соседнюю деревню к знакомым. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование», — отметили в ведомстве.