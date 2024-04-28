Развлечения Спорт Решающий гол челябинского хоккеиста отправил команду Овечкина в отпуск 29 апреля 2024 в 08:18 Размер текста - 17 + Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным Фото: Антон Белицкий © URA.RU Решающий гол хоккеиста из города Коркино (Челябинская область) Артемия Панарина, который играет в «Нью-Йорк Рейнджерс», выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает telegram-канал РИА Новости. «„Вашингтон“ проиграл „Рейнджерс“ в четвертом матче серии (2:4) и выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ. Автором решающего гола в противостоянии стал Артемий Панарин: российский форвард „синерубашечников“ отправил Александра Овечкина в отпуск», — говорится в сообщении telegram-канала. Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным. 38-летний хоккеист впервые не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее Панарин побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков. По очкам в одной «регулярке» он вышел на пятое место, перешагнув результаты Малкина и Овечкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Решающий гол хоккеиста из города Коркино (Челябинская область) Артемия Панарина, который играет в «Нью-Йорк Рейнджерс», выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает telegram-канал РИА Новости. «„Вашингтон“ проиграл „Рейнджерс“ в четвертом матче серии (2:4) и выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ. Автором решающего гола в противостоянии стал Артемий Панарин: российский форвард „синерубашечников“ отправил Александра Овечкина в отпуск», — говорится в сообщении telegram-канала. Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным. 38-летний хоккеист впервые не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее Панарин побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков. По очкам в одной «регулярке» он вышел на пятое место, перешагнув результаты Малкина и Овечкина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям