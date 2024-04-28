Решающий гол челябинского хоккеиста отправил команду Овечкина в отпуск

Решающий гол хоккеиста из города Коркино (Челябинская область) Артемия Панарина, который играет в «Нью-Йорк Рейнджерс», выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает telegram-канал РИА Новости.
«„Вашингтон“ проиграл „Рейнджерс“ в четвертом матче серии (2:4) и выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ. Автором решающего гола в противостоянии стал Артемий Панарин: российский форвард „синерубашечников“ отправил Александра Овечкина в отпуск», — говорится в сообщении telegram-канала.
Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным. 38-летний хоккеист впервые не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее Панарин побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков. По очкам в одной «регулярке» он вышел на пятое место, перешагнув результаты Малкина и Овечкина.
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