28 апреля 2024
27 апреля 2024

Решающий гол челябинского хоккеиста отправил команду Овечкина в отпуск

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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр
Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным Фото:

Решающий гол хоккеиста из города Коркино (Челябинская область) Артемия Панарина, который играет в «Нью-Йорк Рейнджерс», выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает telegram-канал РИА Новости.

«„Вашингтон“ проиграл „Рейнджерс“ в четвертом матче серии (2:4) и выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ. Автором решающего гола в противостоянии стал Артемий Панарин: российский форвард „синерубашечников“ отправил Александра Овечкина в отпуск», — говорится в сообщении telegram-канала.

Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным. 38-летний хоккеист впервые не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее Панарин побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков. По очкам в одной «регулярке» он вышел на пятое место, перешагнув результаты Малкина и Овечкина.

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Решающий гол хоккеиста из города Коркино (Челябинская область) Артемия Панарина, который играет в «Нью-Йорк Рейнджерс», выбил команду «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает telegram-канал РИА Новости. «„Вашингтон“ проиграл „Рейнджерс“ в четвертом матче серии (2:4) и выбыл из розыгрыша плей-офф НХЛ. Автором решающего гола в противостоянии стал Артемий Панарин: российский форвард „синерубашечников“ отправил Александра Овечкина в отпуск», — говорится в сообщении telegram-канала. Для Овечкина этот плей-офф стал антирекордным. 38-летний хоккеист впервые не набрал ни одного очка в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее Панарин побил личные рекорды результативности Евгения Малкина и Александра Овечкина. Нападающий Панарин набрал 115 очков. По очкам в одной «регулярке» он вышел на пятое место, перешагнув результаты Малкина и Овечкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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