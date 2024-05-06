В Челябинске на 70% подорожали земельные участки

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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, поле, участок под застройку
Участки в Челябинске в среднем продаются по 394 тысячи 200 рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 21 марта по 25 апреля стоимость земельных участков выросла на 72% — до 394 тысяч 200 рублей за сотку. За первый квартал 2024 года земли в городе стали стоить дороже на 146 тысяч рублей за сотку, следует из данных на сайте Restate.

«В Челябинске с 21 марта по 25 апреля 2024 года стоимость земельных участков выросла на 72%. На данный момент земли в городе в среднем продаются по 394 тысячи 200 рублей за сотку. При этом с начала 2024 года их стоимость поднялась на 146 тысяч рублей за сотку», — сообщается на сайте.

Как отмечают челябинские риелторы, цены на земельные участки пошли вверх из-за высокого спроса, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке, в результате которого очень быстро выросли ставки по ипотеке на вторичное жилье. На сегодняшний день минимальная стоимость земель в городе составляет 390 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей за объект.

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В Челябинске с 21 марта по 25 апреля стоимость земельных участков выросла на 72% — до 394 тысяч 200 рублей за сотку. За первый квартал 2024 года земли в городе стали стоить дороже на 146 тысяч рублей за сотку, следует из данных на сайте Restate. «В Челябинске с 21 марта по 25 апреля 2024 года стоимость земельных участков выросла на 72%. На данный момент земли в городе в среднем продаются по 394 тысячи 200 рублей за сотку. При этом с начала 2024 года их стоимость поднялась на 146 тысяч рублей за сотку», — сообщается на сайте. Как отмечают челябинские риелторы, цены на земельные участки пошли вверх из-за высокого спроса, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке, в результате которого очень быстро выросли ставки по ипотеке на вторичное жилье. На сегодняшний день минимальная стоимость земель в городе составляет 390 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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