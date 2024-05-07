Spiegel: внутри ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Стало известно о расколе в ЕС из-за инаугурации Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Внутри Европейского союза произошел раскол из-за разногласий насчет присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

«Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно реагировать на приглашения на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России», — пишет Spiegel. Так, по данным журнала, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на мероприятие в Москву, однако Германия и другие государства ЕС выступают против.

Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. Она начнется в 12:00 по московскому времени. URA.RU написала материал, в котором говорится как будет проходить процесс и будут ли изменения в церемонии.

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Внутри Европейского союза произошел раскол из-за разногласий насчет присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники. «Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно реагировать на приглашения на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России», — пишет Spiegel. Так, по данным журнала, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на мероприятие в Москву, однако Германия и другие государства ЕС выступают против. Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. Она начнется в 12:00 по московскому времени. URA.RU написала материал, в котором говорится как будет проходить процесс и будут ли изменения в церемонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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