06 мая 2024

Жителю ХМАО грозит уголовная ответственность за подделку техосмотра

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Мужчине грозит уголовная ответственность за использование заведомо подложного докумета Фото:

Прокуратура Белоярского направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, который купил поддельную диагностическую карту на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Желая сэкономить время, молодой человек у неустановленного лица приобрел поддельную диагностическую карту, из которой следовало, что проверку его авто якобы произвела коммерческая организация из г. Ростова. В действительности данная организация обследование автомашины не проводила», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчине грозит ответственность по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложного документа». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Прокуратура Белоярского направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, который купил поддельную диагностическую карту на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Желая сэкономить время, молодой человек у неустановленного лица приобрел поддельную диагностическую карту, из которой следовало, что проверку его авто якобы произвела коммерческая организация из г. Ростова. В действительности данная организация обследование автомашины не проводила», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчине грозит ответственность по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложного документа». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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