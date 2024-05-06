Жителю ХМАО грозит уголовная ответственность за подделку техосмотра

07 мая 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит уголовная ответственность за использование заведомо подложного докумета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Белоярского направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, который купил поддельную диагностическую карту на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Желая сэкономить время, молодой человек у неустановленного лица приобрел поддельную диагностическую карту, из которой следовало, что проверку его авто якобы произвела коммерческая организация из г. Ростова. В действительности данная организация обследование автомашины не проводила», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчине грозит ответственность по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложного документа». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Белоярского направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, который купил поддельную диагностическую карту на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Желая сэкономить время, молодой человек у неустановленного лица приобрел поддельную диагностическую карту, из которой следовало, что проверку его авто якобы произвела коммерческая организация из г. Ростова. В действительности данная организация обследование автомашины не проводила», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчине грозит ответственность по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложного документа». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.