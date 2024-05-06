Жителю ХМАО грозит уголовная ответственность за подделку техосмотра

Прокуратура Белоярского направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, который купил поддельную диагностическую карту на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Желая сэкономить время, молодой человек у неустановленного лица приобрел поддельную диагностическую карту, из которой следовало, что проверку его авто якобы произвела коммерческая организация из г. Ростова. В действительности данная организация обследование автомашины не проводила», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчине грозит ответственность по статье 327 УК РФ «использование заведомо подложного документа». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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