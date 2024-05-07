Прокуратура ХМАО вступилась за избитую женщину, которой не помогли в полиции

07 мая 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции затянули рассмотрение заявления избитой женщины на полтора года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура Нижневартовского района (ХМАО) заставила правоохранителей направить в суд дело местной жительницы Натальи, которую еще в 2022 году избил посторонний мужчина. Сотрудники полиции затянули рассмотрение заявления женщины на полтора года. Постановление прокуратуры об удовлетворении жалобы пострадавшей поступило в распоряжение URA.RU. «В связи с тем, что по делу об административном правонарушении сотрудниками МОМВД России „Нижневартовский“ допущена необоснованная волокита, прокуратурой района 02.05.2024 начальнику МОМВД России „Нижневартовский“ направлена информация, в которой потребовано принять меры к скорейшему направлению административных материалов в суд для рассмотрения по существу», — сообщается в документе прокуратуры. Пострадавшая женщина рассказала журналисту URA.RU, что на данный момент дело рассмотрели в суде, где напавшего признали виновным. В ноябре 2022 года, по словам Натальи, ей назначила встречу бывшая коллега, с которой они долгое время работали в сфере недвижимости. Также на эту встречу пришел знакомый коллеги, который в ходе разговора начал угрожать собеседнице URA.RU расправой, в случае, если та не оставит свою сферу деятельности. Угрозами дело не обошлось, и мужчина нанес Наталье несколько ударов по спине, сломал телефон и даже угрожал оружием. В полиции Нижневартовского района пострадавшей отказали в возбуждении уголовного дела, но, когда она написала жалобу в прокуратуру района, дело приняли на рассмотрение. Впервые дело в суд передали лишь спустя год и три месяца — в феврале 2024. Однако материал вернули в МОМВД «для устранения недостатков». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Нижневартовского района (ХМАО) заставила правоохранителей направить в суд дело местной жительницы Натальи, которую еще в 2022 году избил посторонний мужчина. Сотрудники полиции затянули рассмотрение заявления женщины на полтора года. Постановление прокуратуры об удовлетворении жалобы пострадавшей поступило в распоряжение URA.RU. «В связи с тем, что по делу об административном правонарушении сотрудниками МОМВД России „Нижневартовский“ допущена необоснованная волокита, прокуратурой района 02.05.2024 начальнику МОМВД России „Нижневартовский“ направлена информация, в которой потребовано принять меры к скорейшему направлению административных материалов в суд для рассмотрения по существу», — сообщается в документе прокуратуры. Пострадавшая женщина рассказала журналисту URA.RU, что на данный момент дело рассмотрели в суде, где напавшего признали виновным. В ноябре 2022 года, по словам Натальи, ей назначила встречу бывшая коллега, с которой они долгое время работали в сфере недвижимости. Также на эту встречу пришел знакомый коллеги, который в ходе разговора начал угрожать собеседнице URA.RU расправой, в случае, если та не оставит свою сферу деятельности. Угрозами дело не обошлось, и мужчина нанес Наталье несколько ударов по спине, сломал телефон и даже угрожал оружием. В полиции Нижневартовского района пострадавшей отказали в возбуждении уголовного дела, но, когда она написала жалобу в прокуратуру района, дело приняли на рассмотрение. Впервые дело в суд передали лишь спустя год и три месяца — в феврале 2024. Однако материал вернули в МОМВД «для устранения недостатков».