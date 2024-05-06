06 мая 2024

В ХМАО спасатели тренируются отражать атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Учения проходили в школе поселения Березово Фото:

В ХМАО спасатели «Центроспас-Югория» проводят совместные тренировки с силовиками по отражению и устранению последствий атаки беспилотников. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

«Тренировки в образовательных учреждениях района проходят регулярно при участии представителей КУ „Центроспас-Югория“, МВД, Росгвардии. Практические действия помогают сотрудникам школы и оперативным службам наглядно и четко отработать совместные мероприятия в случае ЧС», — указано на сайте.

В этот раз учения проходили в школе поселения Березово. По легенде образовательное учреждение было атаковано беспилотником. «Сотрудники школы подали сигнал о ЧС. Информация о взрыве оперативно поступила на пульт пожарной охраны филиала учреждения „Центроспас-Югория“ по Березовскому району. Дежурный караул в составе двух отделений выехал на место условного ЧП. Огнеборцы показали хорошие результаты», — сказано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников. По поручению правительства Югры руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам.

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В ХМАО спасатели «Центроспас-Югория» проводят совместные тренировки с силовиками по отражению и устранению последствий атаки беспилотников. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. «Тренировки в образовательных учреждениях района проходят регулярно при участии представителей КУ „Центроспас-Югория“, МВД, Росгвардии. Практические действия помогают сотрудникам школы и оперативным службам наглядно и четко отработать совместные мероприятия в случае ЧС», — указано на сайте. В этот раз учения проходили в школе поселения Березово. По легенде образовательное учреждение было атаковано беспилотником. «Сотрудники школы подали сигнал о ЧС. Информация о взрыве оперативно поступила на пульт пожарной охраны филиала учреждения „Центроспас-Югория“ по Березовскому району. Дежурный караул в составе двух отделений выехал на место условного ЧП. Огнеборцы показали хорошие результаты», — сказано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников. По поручению правительства Югры руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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