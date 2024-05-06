В ХМАО спасатели тренируются отражать атаки беспилотников

07 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Учения проходили в школе поселения Березово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО спасатели «Центроспас-Югория» проводят совместные тренировки с силовиками по отражению и устранению последствий атаки беспилотников. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. «Тренировки в образовательных учреждениях района проходят регулярно при участии представителей КУ „Центроспас-Югория“, МВД, Росгвардии. Практические действия помогают сотрудникам школы и оперативным службам наглядно и четко отработать совместные мероприятия в случае ЧС», — указано на сайте. В этот раз учения проходили в школе поселения Березово. По легенде образовательное учреждение было атаковано беспилотником. «Сотрудники школы подали сигнал о ЧС. Информация о взрыве оперативно поступила на пульт пожарной охраны филиала учреждения „Центроспас-Югория“ по Березовскому району. Дежурный караул в составе двух отделений выехал на место условного ЧП. Огнеборцы показали хорошие результаты», — сказано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников. По поручению правительства Югры руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО спасатели «Центроспас-Югория» проводят совместные тренировки с силовиками по отражению и устранению последствий атаки беспилотников. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства. «Тренировки в образовательных учреждениях района проходят регулярно при участии представителей КУ „Центроспас-Югория“, МВД, Росгвардии. Практические действия помогают сотрудникам школы и оперативным службам наглядно и четко отработать совместные мероприятия в случае ЧС», — указано на сайте. В этот раз учения проходили в школе поселения Березово. По легенде образовательное учреждение было атаковано беспилотником. «Сотрудники школы подали сигнал о ЧС. Информация о взрыве оперативно поступила на пульт пожарной охраны филиала учреждения „Центроспас-Югория“ по Березовскому району. Дежурный караул в составе двух отделений выехал на место условного ЧП. Огнеборцы показали хорошие результаты», — сказано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников. По поручению правительства Югры руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам.