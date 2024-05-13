13 мая 2024

Власти Сургута в третий раз объявляют конкурс по выборам мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое аппаратное совещание Филатова. Сургут, пустое кресло отставка, отставка филатова, кресло мэра сургута
Депутаты определятся со сроками проведения отбора на пост главы Сургута 16 мая Фото:

Власти Сургута (ХМАО) в третий раз объявляют конкурс по избранию главы города. Внеочередное заседание думы муниципалитета назначено на 16 мая. Информация размещена на сайте ведомства.

«Десятое внеочередное заседание Думы города, 16 мая 2024 года, 10.00, зал заседаний думы города (ул. Восход, 4). Перечень вопросов: об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Сургута; о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Сургута», — указано в публикации.

Депутаты наконец определятся с составом конкурсной комиссии от города и установят сроки подачи документов от кандидатов. Вторую половину комиссии традиционно согласовывает губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Ранее URA.RU писало, что первые две попытки объявления конкурса закончились фиаско — обе перенесли с формулировкой «по техническим причинам». По неофициальной версии, это связано с отсутствием определенности по основному кандидату.

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Власти Сургута (ХМАО) в третий раз объявляют конкурс по избранию главы города. Внеочередное заседание думы муниципалитета назначено на 16 мая. Информация размещена на сайте ведомства. «Десятое внеочередное заседание Думы города, 16 мая 2024 года, 10.00, зал заседаний думы города (ул. Восход, 4). Перечень вопросов: об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Сургута; о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Сургута», — указано в публикации. Депутаты наконец определятся с составом конкурсной комиссии от города и установят сроки подачи документов от кандидатов. Вторую половину комиссии традиционно согласовывает губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее URA.RU писало, что первые две попытки объявления конкурса закончились фиаско — обе перенесли с формулировкой «по техническим причинам». По неофициальной версии, это связано с отсутствием определенности по основному кандидату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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