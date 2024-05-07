Челябинский ХК «Трактор» усилил нападение трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Фото

07 мая 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

ХК «Трактор» усиливается в межсезонье опытными игроками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В челябинский ХК «Трактор» перешел трехкратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Светлаков. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков назвал этот трансфер хорошим усилением в атаке. «Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина — именно то усиление, необходимое „Трактору“ в это межсезонье. Андрей, добро пожаловать в Челябинск!», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба. Генеральный менеджер отметил, что подписать Светлакова было нелегкой задачей, так как на трансферном рынке была большая конкуренция за форварда. Но все же, хоккеиста удалось убедить подписать контракт с «черно-белыми». Сильными сторонами Светлакова являются его маневренность. Он хорош на каждой стороне площадки, умеет играть в силовой хоккей. Помимо этого, он будет надежной опорой команде в матчах плей-офф, сможет повести партнеров за собой. «На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда», — добавил Волков. Андрей Светлаков перешел в «Трактор» и ЦСКА Фото: пресс-служба ХК «Трактор» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинский ХК «Трактор» перешел трехкратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Светлаков. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков назвал этот трансфер хорошим усилением в атаке. «Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина — именно то усиление, необходимое „Трактору“ в это межсезонье. Андрей, добро пожаловать в Челябинск!», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба. Генеральный менеджер отметил, что подписать Светлакова было нелегкой задачей, так как на трансферном рынке была большая конкуренция за форварда. Но все же, хоккеиста удалось убедить подписать контракт с «черно-белыми». Сильными сторонами Светлакова являются его маневренность. Он хорош на каждой стороне площадки, умеет играть в силовой хоккей. Помимо этого, он будет надежной опорой команде в матчах плей-офф, сможет повести партнеров за собой. «На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда», — добавил Волков.