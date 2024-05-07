В челябинский ХК «Трактор» перешел трехкратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Светлаков. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков назвал этот трансфер хорошим усилением в атаке.
«Настоящий лидер, выигравший три Кубка Гагарина — именно то усиление, необходимое „Трактору“ в это межсезонье. Андрей, добро пожаловать в Челябинск!», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.
Генеральный менеджер отметил, что подписать Светлакова было нелегкой задачей, так как на трансферном рынке была большая конкуренция за форварда. Но все же, хоккеиста удалось убедить подписать контракт с «черно-белыми».
Сильными сторонами Светлакова являются его маневренность. Он хорош на каждой стороне площадки, умеет играть в силовой хоккей. Помимо этого, он будет надежной опорой команде в матчах плей-офф, сможет повести партнеров за собой.
«На рынке КХЛ в этом году Андрей Светлаков был одним из главных активов. Центральные нападающие такого уровня с российским паспортом сегодня в дефиците, поэтому мы рады, что „Трактору“ удалось выиграть конкуренцию у других клубов в борьбе за форварда», — добавил Волков.
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