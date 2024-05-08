Суд арестовал бывшего подведа Росприроднадзора Новикова

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, пистолет, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, конвой
Суд отказал стороне защиты об избрании более мягкой меры пресечения Фото:

Экс-директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (подведомственное учреждение Росприроднадзора) Владислав Новиков арестован по решению Преображенского районного суда Москвы. Он будет заключен под стражу до 22 июня 2024.

«Новикову Владиславу Владиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок одного месяца 20 суток, то есть до 22.06.2024», — сообщил telеgram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Защита просила о более мягкой мере пресечения, но суд отклонил ее ходатайство.

Экс-директор обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. Следствие отметило, что Новиков, действуя по указанию третьих лиц, организовал подготовку конкурсного технического задания для заключения государственного контракта по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что Новиков был отправлен в СИЗО. Ущерб от невыполнения контракта составляет около 370 млн.

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Экс-директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (подведомственное учреждение Росприроднадзора) Владислав Новиков арестован по решению Преображенского районного суда Москвы. Он будет заключен под стражу до 22 июня 2024. «Новикову Владиславу Владиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок одного месяца 20 суток, то есть до 22.06.2024», — сообщил telеgram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Защита просила о более мягкой мере пресечения, но суд отклонил ее ходатайство. Экс-директор обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. Следствие отметило, что Новиков, действуя по указанию третьих лиц, организовал подготовку конкурсного технического задания для заключения государственного контракта по завышенной цене. Ранее сообщалось, что Новиков был отправлен в СИЗО. Ущерб от невыполнения контракта составляет около 370 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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