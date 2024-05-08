Происшествия Криминал Суд арестовал бывшего подведа Росприроднадзора Новикова 08 мая 2024 в 12:17 Размер текста - 17 + Суд отказал стороне защиты об избрании более мягкой меры пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (подведомственное учреждение Росприроднадзора) Владислав Новиков арестован по решению Преображенского районного суда Москвы. Он будет заключен под стражу до 22 июня 2024. «Новикову Владиславу Владиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок одного месяца 20 суток, то есть до 22.06.2024», — сообщил telеgram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Защита просила о более мягкой мере пресечения, но суд отклонил ее ходатайство. Экс-директор обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. Следствие отметило, что Новиков, действуя по указанию третьих лиц, организовал подготовку конкурсного технического задания для заключения государственного контракта по завышенной цене. Ранее сообщалось, что Новиков был отправлен в СИЗО. Ущерб от невыполнения контракта составляет около 370 млн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (подведомственное учреждение Росприроднадзора) Владислав Новиков арестован по решению Преображенского районного суда Москвы. Он будет заключен под стражу до 22 июня 2024. «Новикову Владиславу Владиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок одного месяца 20 суток, то есть до 22.06.2024», — сообщил telеgram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Защита просила о более мягкой мере пресечения, но суд отклонил ее ходатайство. Экс-директор обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. Следствие отметило, что Новиков, действуя по указанию третьих лиц, организовал подготовку конкурсного технического задания для заключения государственного контракта по завышенной цене. Ранее сообщалось, что Новиков был отправлен в СИЗО. Ущерб от невыполнения контракта составляет около 370 млн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям