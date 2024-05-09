Девочка-богатырь из Перми раскрыла, как побила мировой рекорд

Самая сильная девочка России из Перми: каждый день отжимаюсь по 500 раз

10 мая 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Юная пермячка отжалась 1,5 тысячи раз на соревнованиях Фото: Александр Мамаев © URA.RU Первоклассница из Перми Лидия Котельникова уделяет много времени домашним тренировкам. Это помогло ей установить мировой рекорд по отжиманиям среди женщин. «Я делаю каждый день 500 отжиманий и 500 приседаний. Занимаюсь дома с папой. У нас есть турник и брусья», — рассказала Лидия Котельникова в интервью Российскому союзу боевых искусств Пермского края. Также девочка отметила, что занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Ранее в краевом РСБИ URA.RU подтвердили, что девочка установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Исторический момент случился на соревнованиях по боевым искусствам «Кубок Пармы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова уделяет много времени домашним тренировкам. Это помогло ей установить мировой рекорд по отжиманиям среди женщин. «Я делаю каждый день 500 отжиманий и 500 приседаний. Занимаюсь дома с папой. У нас есть турник и брусья», — рассказала Лидия Котельникова в интервью Российскому союзу боевых искусств Пермского края. Также девочка отметила, что занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Ранее в краевом РСБИ URA.RU подтвердили, что девочка установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Исторический момент случился на соревнованиях по боевым искусствам «Кубок Пармы».