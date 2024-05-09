09 мая 2024

Девочка-богатырь из Перми раскрыла, как побила мировой рекорд

Самая сильная девочка России из Перми: каждый день отжимаюсь по 500 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Юная пермячка отжалась 1,5 тысячи раз на соревнованиях Фото:

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова уделяет много времени домашним тренировкам. Это помогло ей установить мировой рекорд по отжиманиям среди женщин.

«Я делаю каждый день 500 отжиманий и 500 приседаний. Занимаюсь дома с папой. У нас есть турник и брусья», — рассказала Лидия Котельникова в интервью Российскому союзу боевых искусств Пермского края. Также девочка отметила, что занимается дзюдо и греко-римской борьбой.

Ранее в краевом РСБИ URA.RU подтвердили, что девочка установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Исторический момент случился на соревнованиях по боевым искусствам «Кубок Пармы».

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Первоклассница из Перми Лидия Котельникова уделяет много времени домашним тренировкам. Это помогло ей установить мировой рекорд по отжиманиям среди женщин. «Я делаю каждый день 500 отжиманий и 500 приседаний. Занимаюсь дома с папой. У нас есть турник и брусья», — рассказала Лидия Котельникова в интервью Российскому союзу боевых искусств Пермского края. Также девочка отметила, что занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Ранее в краевом РСБИ URA.RU подтвердили, что девочка установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Исторический момент случился на соревнованиях по боевым искусствам «Кубок Пармы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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