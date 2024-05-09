Девочка-богатырь из Перми раскрыла, как побила мировой рекорд

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова уделяет много времени домашним тренировкам. Это помогло ей установить мировой рекорд по отжиманиям среди женщин.
«Я делаю каждый день 500 отжиманий и 500 приседаний. Занимаюсь дома с папой. У нас есть турник и брусья», — рассказала Лидия Котельникова в интервью Российскому союзу боевых искусств Пермского края. Также девочка отметила, что занимается дзюдо и греко-римской борьбой.
Ранее в краевом РСБИ URA.RU подтвердили, что девочка установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Исторический момент случился на соревнованиях по боевым искусствам «Кубок Пармы».
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Первоклассница из Перми Лидия Котельникова уделяет много времени домашним тренировкам. Это помогло ей установить мировой рекорд по отжиманиям среди женщин. «Я делаю каждый день 500 отжиманий и 500 приседаний. Занимаюсь дома с папой. У нас есть турник и брусья», — рассказала Лидия Котельникова в интервью Российскому союзу боевых искусств Пермского края. Также девочка отметила, что занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Ранее в краевом РСБИ URA.RU подтвердили, что девочка установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Исторический момент случился на соревнованиях по боевым искусствам «Кубок Пармы».