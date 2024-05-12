Володин: проблему нехватки врачей в РФ предстоит решить новому главе Минздрава

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил о решении проблемы с нехваткой врачей Фото:
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В России проблема с нехваткой врачей обязательно будет поднята при обсуждении нового министра здравоохранения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Проблема дефицита кадров в здравоохранении обязательно будет поднята при обсуждении кандидатуры главы Минздрава», — сказал Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода главы Госдумы, который транслируется на телеканале «Россия-24».

В данный момент главой Минздрава предлагается оставить Михаила Мурашко. Об этом сообщали источники, близкие к министерству.

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В России проблема с нехваткой врачей обязательно будет поднята при обсуждении нового министра здравоохранения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Проблема дефицита кадров в здравоохранении обязательно будет поднята при обсуждении кандидатуры главы Минздрава», — сказал Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода главы Госдумы, который транслируется на телеканале «Россия-24». В данный момент главой Минздрава предлагается оставить Михаила Мурашко. Об этом сообщали источники, близкие к министерству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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