Володин: проблему нехватки врачей в РФ предстоит решить новому главе Минздрава

12 мая 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил о решении проблемы с нехваткой врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В России проблема с нехваткой врачей обязательно будет поднята при обсуждении нового министра здравоохранения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Проблема дефицита кадров в здравоохранении обязательно будет поднята при обсуждении кандидатуры главы Минздрава», — сказал Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода главы Госдумы, который транслируется на телеканале «Россия-24». В данный момент главой Минздрава предлагается оставить Михаила Мурашко. Об этом сообщали источники, близкие к министерству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России проблема с нехваткой врачей обязательно будет поднята при обсуждении нового министра здравоохранения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Проблема дефицита кадров в здравоохранении обязательно будет поднята при обсуждении кандидатуры главы Минздрава», — сказал Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода главы Госдумы, который транслируется на телеканале «Россия-24». В данный момент главой Минздрава предлагается оставить Михаила Мурашко. Об этом сообщали источники, близкие к министерству.