Володин: проблему нехватки врачей в РФ предстоит решить новому главе Минздрава

Вячеслав Володин заявил о решении проблемы с нехваткой врачей
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
В России проблема с нехваткой врачей обязательно будет поднята при обсуждении нового министра здравоохранения. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Проблема дефицита кадров в здравоохранении обязательно будет поднята при обсуждении кандидатуры главы Минздрава», — сказал Вячеслав Володин в ходе пресс-подхода главы Госдумы, который транслируется на телеканале «Россия-24».
В данный момент главой Минздрава предлагается оставить Михаила Мурашко. Об этом сообщали источники, близкие к министерству.
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