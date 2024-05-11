В Нижневартовске организовали бесплатные автобусы до кладбища

На маршрут выйдут пять автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В день поминовения усопших [Радоница] — 14 мая в Нижневартовске (ХМАО) запустят бесплатный автобусный маршрут до остановочного пункта «Городское кладбище». Об этом сообщила администрация города.

«В день поминовения усопших будет организован бесплатный автобусный маршрут от остановочного пункта „Хоккейный корт“ до остановочного пункта „Городское кладбище“. На маршруте с 07:30 до 18:00 будут работать пять автобусов ООО „Домтрансавто“ с отправлением», — написала администрация в telegram-канале.

Схема движения автобуса: улица 60 лет Октября, улица Дружбы народов, улица Ленина, улица Маршала Жукова, улица Северная, улица Индустриальная, городское кладбище. От остановочного пункта «Хоккейный корт» автобусы поедут в 07:30, 08:00, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00. От остановочного пункта «Городское кладбище» — 08:25, 08:55, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Радоница — это особый день в православном календаре, который приходится на первый вторник после Пасхальной недели. Он предоставляет возможность каждому верующему не только вспомнить усопших, но и переосмыслить свое отношение к жизни и смерти. В текущем году этот день будет отмечаться 14 мая. Дата Радоницы ежегодно меняется. URA.RU рассказывает, как в этот день правильно поминать усопших, какие существуют традиции и запреты.