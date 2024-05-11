В ХМАО увеличилось количество жертв от укусов клещей

На территории ХМАО за неделю 37 человек обратились в больницы после укусов клещей. Это на 85% больше, чем неделей до этого. Об этом сообщил Роспотребнадзор Югры.
«За неделю в Югре к медикам за помощью после присасывания клещей обратились 37 человек. Это на 85 процентов больше, чем неделей ранее», — написал Роспотребнадзор на официально сайте.
По данным ведомства, с начала эпидемического сезона в регионе нарастающим итогом зарегистрировано 69 обращений. Больше всего зарегистрировано в Кондинском районе. Там было установлено 26 случаев укуса. После идет Сургут. На этой неделе семь человек пострадали от укуса клещей. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске — по шесть случаев.
С наступлением весны возрастает активность клещей. Это увеличивает риск заражения такими заболеваниями, как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. При этом заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья человека, вплоть до летального исхода. URA.RU рассказывает, что делать при укусе клеща и как его вытащить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!