11 мая 2024
10 мая 2024

В ХМАО увеличилось количество жертв от укусов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
В ХМАО 69 человек были укушены клещами Фото:

На территории ХМАО за неделю 37 человек обратились в больницы после укусов клещей. Это на 85% больше, чем неделей до этого. Об этом сообщил Роспотребнадзор Югры.

«За неделю в Югре к медикам за помощью после присасывания клещей обратились 37 человек. Это на 85 процентов больше, чем неделей ранее», — написал Роспотребнадзор на официально сайте.

По данным ведомства, с начала эпидемического сезона в регионе нарастающим итогом зарегистрировано 69 обращений. Больше всего зарегистрировано в Кондинском районе. Там было установлено 26 случаев укуса. После идет Сургут. На этой неделе семь человек пострадали от укуса клещей. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске — по шесть случаев.

С наступлением весны возрастает активность клещей. Это увеличивает риск заражения такими заболеваниями, как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. При этом заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья человека, вплоть до летального исхода. URA.RU рассказывает, что делать при укусе клеща и как его вытащить.

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На территории ХМАО за неделю 37 человек обратились в больницы после укусов клещей. Это на 85% больше, чем неделей до этого. Об этом сообщил Роспотребнадзор Югры. «За неделю в Югре к медикам за помощью после присасывания клещей обратились 37 человек. Это на 85 процентов больше, чем неделей ранее», — написал Роспотребнадзор на официально сайте. По данным ведомства, с начала эпидемического сезона в регионе нарастающим итогом зарегистрировано 69 обращений. Больше всего зарегистрировано в Кондинском районе. Там было установлено 26 случаев укуса. После идет Сургут. На этой неделе семь человек пострадали от укуса клещей. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске — по шесть случаев. С наступлением весны возрастает активность клещей. Это увеличивает риск заражения такими заболеваниями, как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. При этом заболевания могут иметь серьезные последствия для здоровья человека, вплоть до летального исхода. URA.RU рассказывает, что делать при укусе клеща и как его вытащить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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