Спасателям удалось извлечь живого человека из-под завалов дома в Белгороде. Видео

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, stock
Из-под завалов дома в Белгороде достали пострадавшего Фото:
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Спасателям удалось извлечь живого человека из-под обломков разрушенного многоэтажного здания в Белгороде. Об этом рассказали в оперативных службах.

«Спасатели освободили из-под завалов многоэтажки в Белгороде человека», — передает сообщение оперслужб РИА Новости. Там подчеркнули, что пострадавший жив. Для спасения человека специалисты пробили бетонную стену соседней квартиры, заключили в оперативных службах.

Сотрудники оперативных служб ранее смогли передать кислород мужчине, который на тот момент еще оставался под завалами. Спасателям удалось добраться до пострадавшего и установить с ним связь.

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Спасателям удалось извлечь живого человека из-под обломков разрушенного многоэтажного здания в Белгороде. Об этом рассказали в оперативных службах. «Спасатели освободили из-под завалов многоэтажки в Белгороде человека», — передает сообщение оперслужб РИА Новости. Там подчеркнули, что пострадавший жив. Для спасения человека специалисты пробили бетонную стену соседней квартиры, заключили в оперативных службах. Сотрудники оперативных служб ранее смогли передать кислород мужчине, который на тот момент еще оставался под завалами. Спасателям удалось добраться до пострадавшего и установить с ним связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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