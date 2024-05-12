Спасателям удалось извлечь живого человека из-под обломков разрушенного многоэтажного здания в Белгороде. Об этом рассказали в оперативных службах.
«Спасатели освободили из-под завалов многоэтажки в Белгороде человека», — передает сообщение оперслужб РИА Новости. Там подчеркнули, что пострадавший жив. Для спасения человека специалисты пробили бетонную стену соседней квартиры, заключили в оперативных службах.
Сотрудники оперативных служб ранее смогли передать кислород мужчине, который на тот момент еще оставался под завалами. Спасателям удалось добраться до пострадавшего и установить с ним связь.
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