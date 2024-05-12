Спасателям удалось извлечь живого человека из-под завалов дома в Белгороде. Видео

12 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Из-под завалов дома в Белгороде достали пострадавшего Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Спасателям удалось извлечь живого человека из-под обломков разрушенного многоэтажного здания в Белгороде. Об этом рассказали в оперативных службах. «Спасатели освободили из-под завалов многоэтажки в Белгороде человека», — передает сообщение оперслужб РИА Новости. Там подчеркнули, что пострадавший жив. Для спасения человека специалисты пробили бетонную стену соседней квартиры, заключили в оперативных службах. Сотрудники оперативных служб ранее смогли передать кислород мужчине, который на тот момент еще оставался под завалами. Спасателям удалось добраться до пострадавшего и установить с ним связь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасателям удалось извлечь живого человека из-под обломков разрушенного многоэтажного здания в Белгороде. Об этом рассказали в оперативных службах. «Спасатели освободили из-под завалов многоэтажки в Белгороде человека», — передает сообщение оперслужб РИА Новости. Там подчеркнули, что пострадавший жив. Для спасения человека специалисты пробили бетонную стену соседней квартиры, заключили в оперативных службах. Сотрудники оперативных служб ранее смогли передать кислород мужчине, который на тот момент еще оставался под завалами. Спасателям удалось добраться до пострадавшего и установить с ним связь.