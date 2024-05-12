Спасатели передали кислород мужчине под завалами дома в Белгороде

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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, пульс, отравление, спасатели мчс, пострадавший, кислородная маска, пожарные
Мужчина находится под завалами на уровне первого этажа (архивное фото) Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Сотрудники оперативных служб смогли передать кислород мужчине, который остается под завалами дома, обрушившегося в Белгороде. Об этом рассказали сами спасатели.

«Спасатели сумели добраться до найденного под завалами дома в Белгороде человека. Ему передали кислород», — пишет ТАСС со ссылкой на оперслужбы.

Ранее стало известно, что спасатели установили связь с человеком под завалами. Мужчина находится на уровне первого этажа. Все, что извесно об ударе ВСУ по дому в Белгороде, — в материале URA.RU.

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Сотрудники оперативных служб смогли передать кислород мужчине, который остается под завалами дома, обрушившегося в Белгороде. Об этом рассказали сами спасатели. «Спасатели сумели добраться до найденного под завалами дома в Белгороде человека. Ему передали кислород», — пишет ТАСС со ссылкой на оперслужбы. Ранее стало известно, что спасатели установили связь с человеком под завалами. Мужчина находится на уровне первого этажа. Все, что извесно об ударе ВСУ по дому в Белгороде, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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