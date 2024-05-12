Спасатели передали кислород мужчине под завалами дома в Белгороде

12 мая 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Мужчина находится под завалами на уровне первого этажа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Сотрудники оперативных служб смогли передать кислород мужчине, который остается под завалами дома, обрушившегося в Белгороде. Об этом рассказали сами спасатели. «Спасатели сумели добраться до найденного под завалами дома в Белгороде человека. Ему передали кислород», — пишет ТАСС со ссылкой на оперслужбы. Ранее стало известно, что спасатели установили связь с человеком под завалами. Мужчина находится на уровне первого этажа. Все, что извесно об ударе ВСУ по дому в Белгороде, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники оперативных служб смогли передать кислород мужчине, который остается под завалами дома, обрушившегося в Белгороде. Об этом рассказали сами спасатели. «Спасатели сумели добраться до найденного под завалами дома в Белгороде человека. Ему передали кислород», — пишет ТАСС со ссылкой на оперслужбы. Ранее стало известно, что спасатели установили связь с человеком под завалами. Мужчина находится на уровне первого этажа. Все, что извесно об ударе ВСУ по дому в Белгороде, — в материале URA.RU.