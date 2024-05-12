Спасатели передали кислород мужчине под завалами дома в Белгороде

Мужчина находится под завалами на уровне первого этажа (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Сотрудники оперативных служб смогли передать кислород мужчине, который остается под завалами дома, обрушившегося в Белгороде. Об этом рассказали сами спасатели.
«Спасатели сумели добраться до найденного под завалами дома в Белгороде человека. Ему передали кислород», — пишет ТАСС со ссылкой на оперслужбы.
Ранее стало известно, что спасатели установили связь с человеком под завалами. Мужчина находится на уровне первого этажа. Все, что извесно об ударе ВСУ по дому в Белгороде, — в материале URA.RU.
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