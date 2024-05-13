Четверть жителей Челябинска собираются работать на пенсии

22% работающих челябинцев помимо пенсии рассчитывают на личные накопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 25% жителей планируют работать даже после выхода на пенсию. При этом 22% работающих челябинцев помимо пенсии рассчитывают на личные накопления, 8% — на пассивный доход, а 7% и вовсе не надеются на социальное обеспечение. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинске 25% работающих жителей собираются работать даже на пенсии и в меньшей степени рассчитывают на социальное обеспечение. При этом 22% работающих жителей Урала частично рассчитывают на свою пенсию в старости, однако параллельно планируют использовать личные накопления», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

Как отметили аналитики, 8% опрашиваемых рассчитывают на пенсию лишь отчасти, так как располагают пассивным доходом. Чаше всего сдают квартиру или получают дивидиенды. Еще 7% респондентов совсем не рассчитывают на пенсию. Они планируют полностью обеспечивать себя за счет накоплений или пассивного дохода. И лишь один процент опрошенных ответил, что рассчитывает на помощь семьи.

Главными преимуществами работы после выхода на пенсию опрошенные назвали возможность увеличения дохода (46%), активность и поддержку физической формы (35%), а также возможность заниматься любимым делом (24%). Среди других позитивных факторов опрошенные выделили возможность расширять свой круг общения, оставаться социально активными (27%) и продолжать развиваться, изучать и узнавать что-то новое (20%).

При этом 15% участников опроса привлекает шанс передавать свой опыт и знания молодому поколению. А10% хотели бы делать мир лучше и внести свой вклад.