Фермеры из ХМАО готовятся к возможной эвакуации из-за паводка

Фермеры Нижневартовска получили возможность эвакуировать свой скот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фермеры Нижневартовска заранее готовятся к возможной эвакуации своего скота на безопасную территорию в случае затопления участка во время паводка. Своими переживаниями с корреспондентом URA.RU поделился местный житель.

«Мы с семьей уже несколько лет живем на территории СНТ и ведем здесь хозяйство: выращиваем свиней, баранов и кур. Это наш основной заработок на данный момент. Сейчас с каждым днем вода прибывает, а наш участок находится в зоне возможного затопления. Это очень тревожит», — рассказал житель одного из дачных массивов Нижневартовска. Мужчина уже сейчас продумывает план эвакуации животных на более безопасную территорию.

В беседе с URA.RU руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков рассказал, что власти города ведут реестр фермерских хозяйств, где поголовно учтены все животные. «Есть определенный незатапливаемый участок. Он выделен официально с распоряжением администрации города. И в случае угрозы затопления владельцы хозяйств смогут перевезти туда животных», — пояснил Татаренков.

Также он уточнил, что транспортировка возможна как самостоятельно, так и с помощью муниципального катера. Например, в 2015 году во время паводка в Нижневартовске с помощью судна удалось эвакуировать более 25 голов мелкого рогатого скота.

Ранее URA.RU писало о том, что с 12 мая власти Нижневартовска из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Жители дачных товариществ и прибрежных районов, которые находятся в зоне возможного затопления, будут эвакуированы при достижении воды в Оби уровня 980 сантиметров.