12 мая 2024

В середине мая «Сургутнефтегаз» определит размер дивидендов для акционеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
Заседание совета директоров запланировано на 15 мая Фото:

«Сургутнефтегаз» 15 мая планирует провести заседание совета директоров, на котором будут подводиться итоги работы за прошлый год. Информация об этом была опубликована на сайте компании.

Вопрос о распределении прибыли стоит вторым в повестке заседания совета директоров. Вначале будет утвержден годовой отчет, и проведена оценка эффективности деятельности Совета директоров. «Рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков ПАО „Сургутнефтегаз“ за 2023 год, в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что Forbes назвали главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова самым скромным миллиардером страны. Журналисты финансово-экономического издания поразились, что Богданов, имея состояние 1,5 млрд долларов, живет в Сургуте тихо и незаметно.

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«Сургутнефтегаз» 15 мая планирует провести заседание совета директоров, на котором будут подводиться итоги работы за прошлый год. Информация об этом была опубликована на сайте компании. Вопрос о распределении прибыли стоит вторым в повестке заседания совета директоров. Вначале будет утвержден годовой отчет, и проведена оценка эффективности деятельности Совета директоров. «Рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков ПАО „Сургутнефтегаз“ за 2023 год, в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что Forbes назвали главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова самым скромным миллиардером страны. Журналисты финансово-экономического издания поразились, что Богданов, имея состояние 1,5 млрд долларов, живет в Сургуте тихо и незаметно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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