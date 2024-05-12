В середине мая «Сургутнефтегаз» определит размер дивидендов для акционеров

Заседание совета директоров запланировано на 15 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Сургутнефтегаз» 15 мая планирует провести заседание совета директоров, на котором будут подводиться итоги работы за прошлый год. Информация об этом была опубликована на сайте компании.

Вопрос о распределении прибыли стоит вторым в повестке заседания совета директоров. Вначале будет утвержден годовой отчет, и проведена оценка эффективности деятельности Совета директоров. «Рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков ПАО „Сургутнефтегаз“ за 2023 год, в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что Forbes назвали главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова самым скромным миллиардером страны. Журналисты финансово-экономического издания поразились, что Богданов, имея состояние 1,5 млрд долларов, живет в Сургуте тихо и незаметно.