В середине мая «Сургутнефтегаз» определит размер дивидендов для акционеров

«Сургутнефтегаз» 15 мая планирует провести заседание совета директоров, на котором будут подводиться итоги работы за прошлый год. Информация об этом была опубликована на сайте компании.
Вопрос о распределении прибыли стоит вторым в повестке заседания совета директоров. Вначале будет утвержден годовой отчет, и проведена оценка эффективности деятельности Совета директоров. «Рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков ПАО „Сургутнефтегаз“ за 2023 год, в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — указано на сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что Forbes назвали главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова самым скромным миллиардером страны. Журналисты финансово-экономического издания поразились, что Богданов, имея состояние 1,5 млрд долларов, живет в Сургуте тихо и незаметно.
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