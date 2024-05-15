В Челябинске пройдет открытие юбилейного сезона катания на роликах

15 мая 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Движение роллеров в Челябинске отмечает свое 15-летие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 18 мая состоится юбилейное открытие сезона катания на роликовых коньках. Мероприятия для роллеров проходят уже 15 год подряд, сообщили организаторы движения. «18 мая пройдет открытие сезона катания на роликовых коньках. Движение роллеров празднует юбилей — свое 15-летие», — сообщила соорганизатор движения Анна Лаврова. Праздничная программа пройдет у памятника Курчатову с 13:00 до 15:00. На мероприятии запланированы конкурсы, лотереи и загадки. После развлекательного шоу планируется прогулка на роликах, протяженностью около 15 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 18 мая состоится юбилейное открытие сезона катания на роликовых коньках. Мероприятия для роллеров проходят уже 15 год подряд, сообщили организаторы движения. «18 мая пройдет открытие сезона катания на роликовых коньках. Движение роллеров празднует юбилей — свое 15-летие», — сообщила соорганизатор движения Анна Лаврова. Праздничная программа пройдет у памятника Курчатову с 13:00 до 15:00. На мероприятии запланированы конкурсы, лотереи и загадки. После развлекательного шоу планируется прогулка на роликах, протяженностью около 15 километров.