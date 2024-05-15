В Челябинске пройдет открытие юбилейного сезона катания на роликах

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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, девушка, лето, ролики, кировка
Движение роллеров в Челябинске отмечает свое 15-летие Фото:

В Челябинске 18 мая состоится юбилейное открытие сезона катания на роликовых коньках. Мероприятия для роллеров проходят уже 15 год подряд, сообщили организаторы движения.

«18 мая пройдет открытие сезона катания на роликовых коньках. Движение роллеров празднует юбилей — свое 15-летие», — сообщила соорганизатор движения Анна Лаврова.

Праздничная программа пройдет у памятника Курчатову с 13:00 до 15:00. На мероприятии запланированы конкурсы, лотереи и загадки. После развлекательного шоу планируется прогулка на роликах, протяженностью около 15 километров.

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В Челябинске 18 мая состоится юбилейное открытие сезона катания на роликовых коньках. Мероприятия для роллеров проходят уже 15 год подряд, сообщили организаторы движения. «18 мая пройдет открытие сезона катания на роликовых коньках. Движение роллеров празднует юбилей — свое 15-летие», — сообщила соорганизатор движения Анна Лаврова. Праздничная программа пройдет у памятника Курчатову с 13:00 до 15:00. На мероприятии запланированы конкурсы, лотереи и загадки. После развлекательного шоу планируется прогулка на роликах, протяженностью около 15 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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