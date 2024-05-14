Чем запомнился погибший журналист Максим Кононенко

Журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни

14 мая 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Кононенко был главным редактором интернет-газеты «Дни.ру» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский журналист и политический деятель Максим Кононенко умер в 53 года. Предварительной причиной смерти является сильное кровотечение. URA.RU в своем материале приводит биографию Максима Кононенко. Детство и юношество Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в городе Апатиты, Мурманская область. В 1988 году он переехал в Москву, где начал свое образование в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Уже на первом курсе Максим проявил интерес к компьютерным технологиям, заведя аккаунты под псевдонимом «parker», в честь шариковой ручки Parker, подаренной его любимой девушкой. Кононенко также учился в Литературном институте имени М. Горького. Карьера в журналистике и политике Кононенко начал свою карьеру в журналистике, ведя рубрику «Русский ПОП» на «Сумасшедшем доме», посвященную русской поп-музыке. Со временем его интересы расширились до политической сферы. Его карьера отмечена участием в значимых событиях и скандальных высказываниях, которые часто вызывали общественный резонанс. Он являлся автором и техническим редактором сетевой газеты «Идіотъ. Ру» и был шеф-редактором газеты «Re:Акция». В 1990-х годах он работал программистом в нескольких компаниях, включая Steepler и Inzer. Кононенко также был главным редактором интернет-газеты «Дни.ру» и музыкальным обозревателем «Газеты». В 2004 году стал шеф-редактором «Буржуазного журнала». В 2005 году он баллотировался на выборах в Мосгордуму от партии «Свободная Россия». Его политическая карьера продолжилась участием в деятельности партии «Гражданская сила», от которой он выдвигался на выборах в Госдуму в 2007 году. Скандальное дело против Владимира Сорокина В 2002 году Кононенко принимал активное участие в деле против известного писателя Владимира Сорокина, обвиняемого в порнографии. Вместе с движением «Идущие вместе» Максим предлагал гражданам обменять книги Сорокина на более цензурные издания. Это дело стало одним из самых обсуждаемых в средствах массовой информации и вызвало много споров о цензуре и свободе слова в России. Полемика вокруг музыканта Игоря Талькова В 2003 году под псевдонимом Mr. Parker Кононенко опубликовал статью, в которой критиковал Игоря Талькова, называя его творчество адресованным «необразованному быдлу». Эти комментарии вызвали широкий общественный отклик и споры о границах критики в искусстве. Взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным Один из ярких моментов карьеры Кононенко связан с историей помощи больному лейкозом мальчику Дмитрию Рогачеву. После совета написать письмо Владимиру Путину это послание получило отклик: мальчику были присланы игрушка и открытка, а сам президент посетил больницу, где находился ребенок. Книга о Путине и политическая сатира В 2005 году Кононенко выпустил книгу о Владимире Путине, которая содержала как серьезный анализ, так и сатирические элементы. Это произведение вызвало много обсуждений за счет своего нестандартного подхода к изображению политических фигур. Критика оппозиции, разоблачения и политические прогнозы В апреле 2013 года Максим опубликовал статью, где выразил мнение о нулевых шансах Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) стать президентом России. Он мотивировал это несоответствиями в действиях оппозиционера. Эта публикация добавила остроты в дискуссии о роли и методах оппозиции в России. В июле 2018 года журналист указал на неточность информации, распространенной редактором New Time Евгенией Альбац (признана в России иноагентом), о голосовании парламента Якутии против повышения пенсионного возраста. Кононенко продемонстрировал доказательства обратного. Личная жизнь Максим Кононенко был женат на Екатерине, профессиональном архитекторе, которая в 2006 году спроектировала дом для его родителей. Пара воспитывала троих детей: Глеба, Соню и Петра. Интересный момент в их семейной жизни произошел при рождении старшего сына Глеба, когда врачи ошибочно предсказали пол ребенка. Кононенко известен своим чувством юмора и иронией, которые прослеживаются не только в его профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Например, он неоднократно шутил о своей борьбе с лишним весом в социальных сетях, делая замечания о том, как его мать и теща «закармливают» его, что мешает ему похудеть. Современная деятельность Кононенко В последние годы Максим Кононенко активно комментировал различные социальные и политические события. В феврале 2020 года он высказался в поддержку решения активистки Греты Тунберг зарегистрировать свое имя как торговый знак, отметив это как умное решение для защиты ее имени и репутации. В июне того же года Кононенко призвал общественность не осуждать актера Михаила Ефремова после дорожного инцидента, подчеркивая, что общественная травля не поможет пострадавшим и их семьям. Также Кононенко 31 декабря 2020 года подвел итоги уходящего года в своей рубрике на радиостанции «Вести ФМ». Он обсудил ключевые события, такие как пандемия COVID-19, уменьшение популярности печатных книг, рост популярности социальных сетей Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Tik Tok, а также значение персональных данных в современном мире. Интересные факты С 2005 по 2008 года Кононенко работал соведущим программы «Реальная Политика», а в 2009 ведущим программы «Коллекция глупостей» на телеканале НТВ.

В 2008 году перешел работать на радио «Вести FM». Там он вел ежедневную рубрику «Реплика».

С 2016 года журналист являлся колумнистом «RT на русском» и РИКА Новости. Такую же должность с 2017 года он занимал на сайте Газета.Ru и «Лента.ру».

С 2013 по 2017 года Кононенко был ведущим рубрики «Реплика» на телеканале «Россия 24». Максим Кононенко умер 14 мая 2024 года в 53 года. Предварительная причина его смерти — сильное кровотечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский журналист и политический деятель Максим Кононенко умер в 53 года. Предварительной причиной смерти является сильное кровотечение. URA.RU в своем материале приводит биографию Максима Кононенко. Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в городе Апатиты, Мурманская область. В 1988 году он переехал в Москву, где начал свое образование в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Уже на первом курсе Максим проявил интерес к компьютерным технологиям, заведя аккаунты под псевдонимом «parker», в честь шариковой ручки Parker, подаренной его любимой девушкой. Кононенко также учился в Литературном институте имени М. Горького. Кононенко начал свою карьеру в журналистике, ведя рубрику «Русский ПОП» на «Сумасшедшем доме», посвященную русской поп-музыке. Со временем его интересы расширились до политической сферы. Его карьера отмечена участием в значимых событиях и скандальных высказываниях, которые часто вызывали общественный резонанс. Он являлся автором и техническим редактором сетевой газеты «Идіотъ. Ру» и был шеф-редактором газеты «Re:Акция». В 1990-х годах он работал программистом в нескольких компаниях, включая Steepler и Inzer. Кононенко также был главным редактором интернет-газеты «Дни.ру» и музыкальным обозревателем «Газеты». В 2004 году стал шеф-редактором «Буржуазного журнала». В 2005 году он баллотировался на выборах в Мосгордуму от партии «Свободная Россия». Его политическая карьера продолжилась участием в деятельности партии «Гражданская сила», от которой он выдвигался на выборах в Госдуму в 2007 году. В 2002 году Кононенко принимал активное участие в деле против известного писателя Владимира Сорокина, обвиняемого в порнографии. Вместе с движением «Идущие вместе» Максим предлагал гражданам обменять книги Сорокина на более цензурные издания. Это дело стало одним из самых обсуждаемых в средствах массовой информации и вызвало много споров о цензуре и свободе слова в России. В 2003 году под псевдонимом Mr. Parker Кононенко опубликовал статью, в которой критиковал Игоря Талькова, называя его творчество адресованным «необразованному быдлу». Эти комментарии вызвали широкий общественный отклик и споры о границах критики в искусстве. Один из ярких моментов карьеры Кононенко связан с историей помощи больному лейкозом мальчику Дмитрию Рогачеву. После совета написать письмо Владимиру Путину это послание получило отклик: мальчику были присланы игрушка и открытка, а сам президент посетил больницу, где находился ребенок. В 2005 году Кононенко выпустил книгу о Владимире Путине, которая содержала как серьезный анализ, так и сатирические элементы. Это произведение вызвало много обсуждений за счет своего нестандартного подхода к изображению политических фигур. В апреле 2013 года Максим опубликовал статью, где выразил мнение о нулевых шансах Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) стать президентом России. Он мотивировал это несоответствиями в действиях оппозиционера. Эта публикация добавила остроты в дискуссии о роли и методах оппозиции в России. В июле 2018 года журналист указал на неточность информации, распространенной редактором New Time Евгенией Альбац (признана в России иноагентом), о голосовании парламента Якутии против повышения пенсионного возраста. Кононенко продемонстрировал доказательства обратного. Максим Кононенко был женат на Екатерине, профессиональном архитекторе, которая в 2006 году спроектировала дом для его родителей. Пара воспитывала троих детей: Глеба, Соню и Петра. Интересный момент в их семейной жизни произошел при рождении старшего сына Глеба, когда врачи ошибочно предсказали пол ребенка. Кононенко известен своим чувством юмора и иронией, которые прослеживаются не только в его профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Например, он неоднократно шутил о своей борьбе с лишним весом в социальных сетях, делая замечания о том, как его мать и теща «закармливают» его, что мешает ему похудеть. В последние годы Максим Кононенко активно комментировал различные социальные и политические события. В феврале 2020 года он высказался в поддержку решения активистки Греты Тунберг зарегистрировать свое имя как торговый знак, отметив это как умное решение для защиты ее имени и репутации. В июне того же года Кононенко призвал общественность не осуждать актера Михаила Ефремова после дорожного инцидента, подчеркивая, что общественная травля не поможет пострадавшим и их семьям. Также Кононенко 31 декабря 2020 года подвел итоги уходящего года в своей рубрике на радиостанции «Вести ФМ». Он обсудил ключевые события, такие как пандемия COVID-19, уменьшение популярности печатных книг, рост популярности социальных сетей Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Tik Tok, а также значение персональных данных в современном мире. Максим Кононенко умер 14 мая 2024 года в 53 года. Предварительная причина его смерти — сильное кровотечение.