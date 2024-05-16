В Челябинской области рекультивируют свыше 300 га зараженной экскрементами земли

Отходы свинокомплексов и птицефабрик попали на землю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области рекультивируют более 300 гектаров земель, где подтвердились анализы на заражение патогенной микрофлорой, источником которой стали окрестные птицефабрики и свинокомплексы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания (ЗСО).

«В текущем году уже проведено 12 выездных обследований земельных участков и одна внеплановая проверка по требованию прокуратуры Челябинской области. По результатам проведенных мероприятий выявлено наличие патогенной микрофлоры на трех земельных участках на площади 344,5 га и выданы предписания о проведении рекультивации загрязненных земель», — сообщают в пресс-службе заксобрания.

В ЗСО уточнили, что всем владельцам земельных участков направлены предостережения о недопустимости таких нарушений, так как от подобных загрязнений портится почва. Как сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов, после обращения местных жителей на запахи от птицефабрик был организован круглый стол, где получился конструктивный диалог.

«Главная задача сельхозпроизводителей, чтобы они выполнили взятые на себя обязательства реконструкции очистных сооружений, промышленных стоков. Эта работа должна быть налажена во всех муниципалитетах», — заявил Махов.

Председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев добавил, что на птицефабриках и свинокомплексах важно контролировать наличие очистных сооружений замкнутого цикла. Он выразил уверенность, что Челябинская область должна стать образцом и для других регионов и привел в пример птицефабрику «Чебаркульская птица», которая перерабатывает побочные продукты животноводства в удобрения. Это привело к двукратному росту урожайности на полях.