Тренер «Трактора» объяснил поражение команды в стартовом матче Кубка губернатора

Тренер «Трактора» Гру: проигрыш в матче Кубка губернатора связан с первой игрой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бенуа Гру считает, что поражение «Трактора» связано с первой игрой в сезоне
Бенуа Гру считает, что поражение «Трактора» связано с первой игрой в сезоне Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру объяснил поражение своей команды в стартовом матче Кубка губернатора Челябинской области тем, что это первый матч после летнего перерыва. Встреча с хабаровским «Амуром» завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор» 25 августа.

«Это был наш первый матч. Мы становились лучше по ходу этой игры. Было заметно, что мы в чем-то физически отстаем от соперника, так как начали нашу подготовку к сезону только 11 августа. Это отражалось и в катании. Мы катались недостаточно властно, если так можно выразиться. Все же наша работа еще в процессе», — заявил тренер.

Бенуа Гру добавил, что в этом матче на лед впервые вышли новые сочетания игроков. Ливо сыграл с Кадейкиным и Дер-Аргучинцевым, также впервые вместе выступили Григоренко, Коршков и Дюбе, а еще четвертое звено. Главный тренер подчеркнул, что команде еще есть, над чем работать.

В 11-м Кубке губернатора по хоккею принимают участие четыре команды: помимо «Трактора» и «Амура», за трофей борются еще два клуба КХЛ — тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Следующий матч «Трактор» проведет 26 августа с сочинской командой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру объяснил поражение своей команды в стартовом матче Кубка губернатора Челябинской области тем, что это первый матч после летнего перерыва. Встреча с хабаровским «Амуром» завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор» 25 августа. «Это был наш первый матч. Мы становились лучше по ходу этой игры. Было заметно, что мы в чем-то физически отстаем от соперника, так как начали нашу подготовку к сезону только 11 августа. Это отражалось и в катании. Мы катались недостаточно властно, если так можно выразиться. Все же наша работа еще в процессе», — заявил тренер. Бенуа Гру добавил, что в этом матче на лед впервые вышли новые сочетания игроков. Ливо сыграл с Кадейкиным и Дер-Аргучинцевым, также впервые вместе выступили Григоренко, Коршков и Дюбе, а еще четвертое звено. Главный тренер подчеркнул, что команде еще есть, над чем работать. В 11-м Кубке губернатора по хоккею принимают участие четыре команды: помимо «Трактора» и «Амура», за трофей борются еще два клуба КХЛ — тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Следующий матч «Трактор» проведет 26 августа с сочинской командой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...