Тренер «Трактора» объяснил поражение команды в стартовом матче Кубка губернатора

Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру объяснил поражение своей команды в стартовом матче Кубка губернатора Челябинской области тем, что это первый матч после летнего перерыва. Встреча с хабаровским «Амуром» завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор» 25 августа.
«Это был наш первый матч. Мы становились лучше по ходу этой игры. Было заметно, что мы в чем-то физически отстаем от соперника, так как начали нашу подготовку к сезону только 11 августа. Это отражалось и в катании. Мы катались недостаточно властно, если так можно выразиться. Все же наша работа еще в процессе», — заявил тренер.
Бенуа Гру добавил, что в этом матче на лед впервые вышли новые сочетания игроков. Ливо сыграл с Кадейкиным и Дер-Аргучинцевым, также впервые вместе выступили Григоренко, Коршков и Дюбе, а еще четвертое звено. Главный тренер подчеркнул, что команде еще есть, над чем работать.
В 11-м Кубке губернатора по хоккею принимают участие четыре команды: помимо «Трактора» и «Амура», за трофей борются еще два клуба КХЛ — тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Следующий матч «Трактор» проведет 26 августа с сочинской командой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!