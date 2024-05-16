Прокуратура оспорит приговор главному свердловскому десантнику

Прокуратура обжалует приговор главе свердловского Союза десантников Тетерину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура считает незаконным призыв Тетерина в ВС РФ
Прокуратура считает незаконным призыв Тетерина в ВС РФ Фото:

Верх-Исетская прокуратура подала апелляцию на приговор председателю свердловского отделения Союза десантников РФ Евгению Тетерину, которого осудили на девять лет колонии и штраф в 25 млн рублей, но сразу же освободили от наказания из-за участия в СВО. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин.

"Прокуратура подала апелляцию, основываясь на документы, которые не были представлены суду", — сказал Бушухин. Представление было внесено 22 апреля. Он отметил, что прокуратура основывалась на незаконном призыве Тетерина в ВС РФ во время судебных разбирательств.

Адвокат добавил, что Тетерин ушел служить на основании заключенного контракта. "Ему присвоили звание лейтенанта, а также был отмечен госнаградой, из-за чего освобожден от наказания", — подчеркнул Бушухин, отмечая, что не понимает, что смутило прокуроров.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства. Там воздержались от комментариев.

Верх-Исетский райсуд 16 апреля признал Тетерина виновным по делу о взятке, назначив ему девять лет колонии и крупный штраф. Его тут же освободили от наказания — из-за участия в спецоперации РФ на Украине.

Уголовное дело на десантника завели в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн из-за нарушения в работе объекта. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.

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Верх-Исетская прокуратура подала апелляцию на приговор председателю свердловского отделения Союза десантников РФ Евгению Тетерину, которого осудили на девять лет колонии и штраф в 25 млн рублей, но сразу же освободили от наказания из-за участия в СВО. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин. "Прокуратура подала апелляцию, основываясь на документы, которые не были представлены суду", — сказал Бушухин. Представление было внесено 22 апреля. Он отметил, что прокуратура основывалась на незаконном призыве Тетерина в ВС РФ во время судебных разбирательств. Адвокат добавил, что Тетерин ушел служить на основании заключенного контракта. "Ему присвоили звание лейтенанта, а также был отмечен госнаградой, из-за чего освобожден от наказания", — подчеркнул Бушухин, отмечая, что не понимает, что смутило прокуроров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства. Там воздержались от комментариев. Верх-Исетский райсуд 16 апреля признал Тетерина виновным по делу о взятке, назначив ему девять лет колонии и крупный штраф. Его тут же освободили от наказания — из-за участия в спецоперации РФ на Украине. Уголовное дело на десантника завели в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн из-за нарушения в работе объекта. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.
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