В Москве заочно арестовали феминистку Маршенкулову

Феминистка Залина Маршенкулова была заочно арестована судом по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили на официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Столичный суд избрал меру пресечения заочно активистке Залине Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что Маршенкулову заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания.
Ранее МВД РФ объявило феминистку в розыск. По какой статье ведется розыск — не указывалось. Известно, что журналистка, блогер Залина Маршенкулова в своем Telegram оправдывала убийство российского военкора Владлена Татарского.
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