В Москве заочно арестовали феминистку Маршенкулову

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Феминистка Маршенкулова арестована заочно
Феминистка Маршенкулова арестована заочно Фото:

Феминистка Залина Маршенкулова была заочно арестована судом по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили на официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд избрал меру пресечения заочно активистке Залине Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что Маршенкулову заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания.

Ранее МВД РФ объявило феминистку в розыск. По какой статье ведется розыск — не указывалось. Известно, что журналистка, блогер Залина Маршенкулова в своем Telegram оправдывала убийство российского военкора Владлена Татарского.

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Феминистка Залина Маршенкулова была заочно арестована судом по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили на официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Столичный суд избрал меру пресечения заочно активистке Залине Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что Маршенкулову заключат под стражу на два месяца с момента фактического задержания. Ранее МВД РФ объявило феминистку в розыск. По какой статье ведется розыск — не указывалось. Известно, что журналистка, блогер Залина Маршенкулова в своем Telegram оправдывала убийство российского военкора Владлена Татарского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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