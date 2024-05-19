Подругу пропавшей школьницы в Измайловском парке накачали наркотиками

Следователи Следственного комитета (СК) Москвы устанавливают обстоятельства смерти 13-летней девочки, чье тело было найдено утром 19 мая в Измайловском лесопарке. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК. Там отметили, что подруга погибшей была госпитализирована с диагнозом отравление психотропными веществами.
"Одной из версий смерти несовершеннолетней предварительно является отравление психотропными веществами", — сообщила пресс-служба СК в telegram-канале. Также стало известно, что подруга погибшей девочки была доставлена в одно из московских медицинских учреждений с диагнозом отравление, предположительно, психотропными веществами.
17 мая две школьницы отправились на шашлыки в Измайловский парк и вскоре после этого пропали. Одну из девочек нашли, она была без сознания. Второе тело обнаружили в болоте, передает телеканал 360.
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