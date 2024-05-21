21 мая 2024

В бунтующий свердловский онкоцентр нагрянула проверка из Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Коллектив ждал комиссию, чтобы рассказать о проблемах, но москвичи общались только с главврачом Фото:

В свердловский онкодиспансер, коллектив которого заявил о недоверии главному врачу Борису Мейлаху, нагрянула проверка из Росздравнадзора. Глава комиссии — руководитель федеральной службы Алла Самойлова. Об этом URA.RU сообщили два источника в медицинской среде.

«У нас большие люди из Росздравнадзора ходят, с ними руководитель Самойлова. По слухам, приехали поддерживать Мейлаха. Прогулялись по коридорам, в проблемные зоны не заходили, сели в кабинете у главврача. Он им всем внушает, что в онкодиспансере все классно», — рассказал один собеседник агентства. «Сама руководитель Самойлова приехала. Комиссия обходит отделения», — подтвердил второй инсайдер.

Оба источника с сожалением отметили, что проверяющие ведут переговоры лишь с главврачом Мейлахом, игнорируя заведующих отделениями и остальной персонал. «Жаль. Коллектив ждал, надеялся пообщаться. Но все проходит за закрытыми дверями», — сказал источник.

Корреспондент направил запрос в пресс-службу Росздравнадзора с просьбой прокомментировать визит службы в онкоцентр. Ответ ожидается.

Скандал в онкодиспансере прогремел полторы недели назад. Медики заявили о недоверии к главному врачу Борису Мейлаху, чье руководство, на их взгляд, разрушает больницу и вредит пациентам. Коллектив больницы направил обращения в адрес губернатора Евгения Куйвашева, регионального главы здравоохранения Андрея Карлова и в федеральный минздрав, потребовав отставки шефа. Решение по онкоцентру должно быть принято в четверг, 24 мая.

Комиссия Росздравнадзора проверяет онкоцентр, где у врачей накопилось много острых вопросов
Комиссия Росздравнадзора проверяет онкоцентр, где у врачей накопилось много острых вопросов
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В свердловский онкодиспансер, коллектив которого заявил о недоверии главному врачу Борису Мейлаху, нагрянула проверка из Росздравнадзора. Глава комиссии — руководитель федеральной службы Алла Самойлова. Об этом URA.RU сообщили два источника в медицинской среде. «У нас большие люди из Росздравнадзора ходят, с ними руководитель Самойлова. По слухам, приехали поддерживать Мейлаха. Прогулялись по коридорам, в проблемные зоны не заходили, сели в кабинете у главврача. Он им всем внушает, что в онкодиспансере все классно», — рассказал один собеседник агентства. «Сама руководитель Самойлова приехала. Комиссия обходит отделения», — подтвердил второй инсайдер. Оба источника с сожалением отметили, что проверяющие ведут переговоры лишь с главврачом Мейлахом, игнорируя заведующих отделениями и остальной персонал. «Жаль. Коллектив ждал, надеялся пообщаться. Но все проходит за закрытыми дверями», — сказал источник. Корреспондент направил запрос в пресс-службу Росздравнадзора с просьбой прокомментировать визит службы в онкоцентр. Ответ ожидается. Скандал в онкодиспансере прогремел полторы недели назад. Медики заявили о недоверии к главному врачу Борису Мейлаху, чье руководство, на их взгляд, разрушает больницу и вредит пациентам. Коллектив больницы направил обращения в адрес губернатора Евгения Куйвашева, регионального главы здравоохранения Андрея Карлова и в федеральный минздрав, потребовав отставки шефа. Решение по онкоцентру должно быть принято в четверг, 24 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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