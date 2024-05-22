Челябинское правительство раздаст 20 млн рублей национальным организациям

22 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Региональный конгресс татар получит деньги на конкурс по лучшему чтению стихов Мусы Джалиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Челябинской области распределило субсидии на реализацию национальной политики. Как следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных документов, НКО региона получат на эти цели почти 20 миллионов рублей. «Утвердить распределение в 2024 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной национальной политики на территории Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе. Всего на реализацию нацполитики выделено 19 млн 359 тысяч 100 рублей. Почти треть этой суммы — 6 млн 119 тысяч 100 рублей получит «Центр социально-экономического развития «Инициатива» на организацию и проведение международной конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона получит 3 млн 190 тысяч на проведение мероприятий в рамках празднования Дня России совместно с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей. Два миллиона выделят «Ассоциации волонтеров Южного Урала» на информационное сопровождение реализации государственной нацполитики. Столько же выделят Магнитогорской Епархии РПЦ на проведение научно-практической конференции «Петровские чтения». По 200 тысяч получат конгресс татар и Башкирский курултай на издание газет на национальных языках. Еще по 200 тысяч курултай получит на проведение конкурса «Уральский батыр» и детского культурно-спортивного фестиваля «Сабантуйная мозаика». Конгрессу татар выделено 150 тысяч рублей на проведение детского конкурса на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля. Региональная общественная организация «Наш город» получит 800 тысяч рублей на обучение русскому языку иностранных граждан, 600 тысяч на обучение их истории России, Южного Урала и принятым в российском обществе нормам поведения и еще 600 тысяч на консультирование иностранцев. Что касается Челябинской Епархии РПЦ, один миллион ей выделят на проведение областного научно-практического форума «Рождественские общеобразовательные чтения» и 200 тысяч на издание газет, посвященных национально-культурным и религиозным традициям народов Южного Урала, в том числе на языках этих народов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Челябинской области распределило субсидии на реализацию национальной политики. Как следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных документов, НКО региона получат на эти цели почти 20 миллионов рублей. «Утвердить распределение в 2024 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной национальной политики на территории Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе. Всего на реализацию нацполитики выделено 19 млн 359 тысяч 100 рублей. Почти треть этой суммы — 6 млн 119 тысяч 100 рублей получит «Центр социально-экономического развития «Инициатива» на организацию и проведение международной конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона получит 3 млн 190 тысяч на проведение мероприятий в рамках празднования Дня России совместно с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей. Два миллиона выделят «Ассоциации волонтеров Южного Урала» на информационное сопровождение реализации государственной нацполитики. Столько же выделят Магнитогорской Епархии РПЦ на проведение научно-практической конференции «Петровские чтения». По 200 тысяч получат конгресс татар и Башкирский курултай на издание газет на национальных языках. Еще по 200 тысяч курултай получит на проведение конкурса «Уральский батыр» и детского культурно-спортивного фестиваля «Сабантуйная мозаика». Конгрессу татар выделено 150 тысяч рублей на проведение детского конкурса на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля. Региональная общественная организация «Наш город» получит 800 тысяч рублей на обучение русскому языку иностранных граждан, 600 тысяч на обучение их истории России, Южного Урала и принятым в российском обществе нормам поведения и еще 600 тысяч на консультирование иностранцев. Что касается Челябинской Епархии РПЦ, один миллион ей выделят на проведение областного научно-практического форума «Рождественские общеобразовательные чтения» и 200 тысяч на издание газет, посвященных национально-культурным и религиозным традициям народов Южного Урала, в том числе на языках этих народов.