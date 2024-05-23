Минобороны отчиталось о сбитом над Татарстаном беспилотнике ВСУ

Беспилотник уничтожен средствами ПВО
Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана. Ликвидацию БПЛА официально подтвердили в Минобороны России.
Попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена 23 мая около 14.00. «Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана», — сообщает Минобороны.
Ранее стало известно о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки БПЛА. Также на прелдприятиях этих двух городов прошла эвакуация. В настоящее время оба аэропорта работают в штатном режиме.
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