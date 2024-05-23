Минобороны отчиталось о сбитом над Татарстаном беспилотнике ВСУ

Минобороны: над Татарстаном сбит беспилотник
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Беспилотник уничтожен средствами ПВО Фото:

Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана. Ликвидацию БПЛА официально подтвердили в Минобороны России.

Попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена 23 мая около 14.00. «Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана», — сообщает Минобороны.

Ранее стало известно о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки БПЛА. Также на прелдприятиях этих двух городов прошла эвакуация. В настоящее время оба аэропорта работают в штатном режиме.

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Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана. Ликвидацию БПЛА официально подтвердили в Минобороны России. Попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена 23 мая около 14.00. «Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана», — сообщает Минобороны. Ранее стало известно о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки БПЛА. Также на прелдприятиях этих двух городов прошла эвакуация. В настоящее время оба аэропорта работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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