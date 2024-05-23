Минобороны отчиталось о сбитом над Татарстаном беспилотнике ВСУ

Минобороны: над Татарстаном сбит беспилотник

23 мая 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Беспилотник уничтожен средствами ПВО Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана. Ликвидацию БПЛА официально подтвердили в Минобороны России. Попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена 23 мая около 14.00. «Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана», — сообщает Минобороны. Ранее стало известно о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки БПЛА. Также на прелдприятиях этих двух городов прошла эвакуация. В настоящее время оба аэропорта работают в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Татарстана. Ликвидацию БПЛА официально подтвердили в Минобороны России. Попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена 23 мая около 14.00. «Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана», — сообщает Минобороны. Ранее стало известно о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки БПЛА. Также на прелдприятиях этих двух городов прошла эвакуация. В настоящее время оба аэропорта работают в штатном режиме.