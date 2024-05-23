На выставке «Россия» на ВДНХ состоялась церемония вручения премии «Дай Пять». Ее смысл — школьники определяют самую популярную звезду среди молодежи в разных номинациях: любимый певец, музыкальная группа, блогер, песня, кинозвезда, фильм и мультфильм. Премия вручается каждый год. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
Всего номинаций было семь. «Любимой звездой» признан певец Ваня Дмитриенко, а «Любимым блогером» — Милана Некрасова. Награду в номинации «Любимый мультфильм» получил «Смешарики снимают кино». Самая понравившейся песня смотра — «Частушка» от блогера и певицы Вали Карнавал.
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