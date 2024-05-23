Кто стал любимчиками школьников в телепремии «Дай Пять!». Фоторепортаж

Актер Бурунов и «Чебурашка» победили в телепремии «Дай Пять!»
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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!»
Телепремия проходит уже в четвертый раз, в ней ежегодно участвуют более пяти миллионов школьников Фото:

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялась церемония вручения премии «Дай Пять». Ее смысл — школьники определяют самую популярную звезду среди молодежи в разных номинациях: любимый певец, музыкальная группа, блогер, песня, кинозвезда, фильм и мультфильм. Премия вручается каждый год. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.

Всего номинаций было семь. «Любимой звездой» признан певец Ваня Дмитриенко, а «Любимым блогером» — Милана Некрасова. Награду в номинации «Любимый мультфильм» получил «Смешарики снимают кино». Самая понравившейся песня смотра — «Частушка» от блогера и певицы Вали Карнавал.

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На выставке «Россия» на ВДНХ состоялась церемония вручения премии «Дай Пять». Ее смысл — школьники определяют самую популярную звезду среди молодежи в разных номинациях: любимый певец, музыкальная группа, блогер, песня, кинозвезда, фильм и мультфильм. Премия вручается каждый год. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. Всего номинаций было семь. «Любимой звездой» признан певец Ваня Дмитриенко, а «Любимым блогером» — Милана Некрасова. Награду в номинации «Любимый мультфильм» получил «Смешарики снимают кино». Самая понравившейся песня смотра — «Частушка» от блогера и певицы Вали Карнавал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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