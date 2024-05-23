Кто стал любимчиками школьников в телепремии «Дай Пять!». Фоторепортаж

Актер Бурунов и «Чебурашка» победили в телепремии «Дай Пять!»

23 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Телепремия проходит уже в четвертый раз, в ней ежегодно участвуют более пяти миллионов школьников Фото: Наумов Роман © URA.RU На выставке «Россия» на ВДНХ состоялась церемония вручения премии «Дай Пять». Ее смысл — школьники определяют самую популярную звезду среди молодежи в разных номинациях: любимый певец, музыкальная группа, блогер, песня, кинозвезда, фильм и мультфильм. Премия вручается каждый год. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. Всего номинаций было семь. «Любимой звездой» признан певец Ваня Дмитриенко, а «Любимым блогером» — Милана Некрасова. Награду в номинации «Любимый мультфильм» получил «Смешарики снимают кино». Самая понравившейся песня смотра — «Частушка» от блогера и певицы Вали Карнавал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялась церемония вручения премии «Дай Пять». Ее смысл — школьники определяют самую популярную звезду среди молодежи в разных номинациях: любимый певец, музыкальная группа, блогер, песня, кинозвезда, фильм и мультфильм. Премия вручается каждый год. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. Всего номинаций было семь. «Любимой звездой» признан певец Ваня Дмитриенко, а «Любимым блогером» — Милана Некрасова. Награду в номинации «Любимый мультфильм» получил «Смешарики снимают кино». Самая понравившейся песня смотра — «Частушка» от блогера и певицы Вали Карнавал.