27 мая 2024

Челябинский бизнесмен ввез в область 400 партий опасной рыбы и морепродуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба, пресервы
У предприятия нашли нарушения в 428 документах на поставку рыбы и морепродуктов Фото:

Челябинский предприниматель с января 2023 года поставлял в магазины пресервы, рыбу и морепродукты, небезопасные для питания. В 428 документах не были указаны номер и тип машины, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«С 1 января 2023 года по настоящее время в 428 документах не заполнены номер транспорта либо он не соответствовал типу машины. В связи с этим невозможно определить соблюдение температурного режима во время перевозки скоропортящейся рыбной продукции», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Предприятие занимается оптовой торговлей рыбы, морепродуктов, пресервов и раков. В одной из поставок в Чебаркуль установили перевозку продукции на машине, где не удалось установить наличие холодильной камеры из-за отсутствия информации. При этом товару требовался определенный температурный режим. Предприятию объявили предостережение.

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Челябинский предприниматель с января 2023 года поставлял в магазины пресервы, рыбу и морепродукты, небезопасные для питания. В 428 документах не были указаны номер и тип машины, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «С 1 января 2023 года по настоящее время в 428 документах не заполнены номер транспорта либо он не соответствовал типу машины. В связи с этим невозможно определить соблюдение температурного режима во время перевозки скоропортящейся рыбной продукции», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Предприятие занимается оптовой торговлей рыбы, морепродуктов, пресервов и раков. В одной из поставок в Чебаркуль установили перевозку продукции на машине, где не удалось установить наличие холодильной камеры из-за отсутствия информации. При этом товару требовался определенный температурный режим. Предприятию объявили предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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