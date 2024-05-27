Челябинский бизнесмен ввез в область 400 партий опасной рыбы и морепродуктов

Челябинский предприниматель с января 2023 года поставлял в магазины пресервы, рыбу и морепродукты, небезопасные для питания. В 428 документах не были указаны номер и тип машины, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«С 1 января 2023 года по настоящее время в 428 документах не заполнены номер транспорта либо он не соответствовал типу машины. В связи с этим невозможно определить соблюдение температурного режима во время перевозки скоропортящейся рыбной продукции», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Предприятие занимается оптовой торговлей рыбы, морепродуктов, пресервов и раков. В одной из поставок в Чебаркуль установили перевозку продукции на машине, где не удалось установить наличие холодильной камеры из-за отсутствия информации. При этом товару требовался определенный температурный режим. Предприятию объявили предостережение.
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