26 мая 2024

Мэр Котова запустила тотальную проверку туалетов в Челябинске

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , туалет, биотуалет
В Челябинске отремонтируют все общественные туалеты Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась проверить все общественные туалеты в городе. Те, что нуждаются в ремонте, необходимо будет привести в порядок, сообщила на аппаратном совещании 27 мая глава города.

«Надо держать на контроле бесперебойное функционирование общественных туалетов на территории города. Если где-то общественные туалеты нуждаются в ремонте, надо отремонтировать и привести их в надлежащее состояние», — распорядилась Котова.

Котова поручила обеспечить бесперебойную работу общественных туалетов во всем Челябинске. Проверены и отремонтированы в случае необходимости будут туалеты, находящиеся в парках, скверах, в пешеходных зонах в городе.

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Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась проверить все общественные туалеты в городе. Те, что нуждаются в ремонте, необходимо будет привести в порядок, сообщила на аппаратном совещании 27 мая глава города. «Надо держать на контроле бесперебойное функционирование общественных туалетов на территории города. Если где-то общественные туалеты нуждаются в ремонте, надо отремонтировать и привести их в надлежащее состояние», — распорядилась Котова. Котова поручила обеспечить бесперебойную работу общественных туалетов во всем Челябинске. Проверены и отремонтированы в случае необходимости будут туалеты, находящиеся в парках, скверах, в пешеходных зонах в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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