Мэр Котова запустила тотальную проверку туалетов в Челябинске

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась проверить все общественные туалеты в городе. Те, что нуждаются в ремонте, необходимо будет привести в порядок, сообщила на аппаратном совещании 27 мая глава города.
«Надо держать на контроле бесперебойное функционирование общественных туалетов на территории города. Если где-то общественные туалеты нуждаются в ремонте, надо отремонтировать и привести их в надлежащее состояние», — распорядилась Котова.
Котова поручила обеспечить бесперебойную работу общественных туалетов во всем Челябинске. Проверены и отремонтированы в случае необходимости будут туалеты, находящиеся в парках, скверах, в пешеходных зонах в городе.
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