Мэр Котова запустила тотальную проверку туалетов в Челябинске

27 мая 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Челябинске отремонтируют все общественные туалеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась проверить все общественные туалеты в городе. Те, что нуждаются в ремонте, необходимо будет привести в порядок, сообщила на аппаратном совещании 27 мая глава города. «Надо держать на контроле бесперебойное функционирование общественных туалетов на территории города. Если где-то общественные туалеты нуждаются в ремонте, надо отремонтировать и привести их в надлежащее состояние», — распорядилась Котова. Котова поручила обеспечить бесперебойную работу общественных туалетов во всем Челябинске. Проверены и отремонтированы в случае необходимости будут туалеты, находящиеся в парках, скверах, в пешеходных зонах в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась проверить все общественные туалеты в городе. Те, что нуждаются в ремонте, необходимо будет привести в порядок, сообщила на аппаратном совещании 27 мая глава города. «Надо держать на контроле бесперебойное функционирование общественных туалетов на территории города. Если где-то общественные туалеты нуждаются в ремонте, надо отремонтировать и привести их в надлежащее состояние», — распорядилась Котова. Котова поручила обеспечить бесперебойную работу общественных туалетов во всем Челябинске. Проверены и отремонтированы в случае необходимости будут туалеты, находящиеся в парках, скверах, в пешеходных зонах в городе.