Челябинец утонул, не сумев выбраться из затонувшего автомобиля. Фото, видео

27 мая 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Спасатели извлекли мужчину из утонувшего автомобиля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из озера Карагайское Верхнеуральского района Челябинской области спасатели достали уточнувший автомобиль с телом мужчины, который не смог самостоятельно выбраться. Фото и видео операции предоставили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. «Автомобиль, стоявший на глубине около трех метров, был остропован водолазами, а затем отбуксирован по грунту к урезу воды. Тело погибшего мужчины 1968 года рождения передано сотрудникам полиции и следственных органов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что автомобиль ВАЗ-2109 уточнул в минувшие выходные. Внутри находились двое мужчин, котоыре приехали на рыбалку. Один из них смог самостоятельно выбраться, другой нет. «В ходе обследования акватории спасатели водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20 метрах от берега. Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водолазы отправились искать затонувший автомобиль Фото Поисково-спасательная служба Челябинской области, vk.com Автомобиль нашли на трехметровой глубине Фото Поисково-спасательная служба Челябинской области, vk.com Машина находилась в 20 метрах от берега Фото Поисково-спасательная служба Челябинской области, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из озера Карагайское Верхнеуральского района Челябинской области спасатели достали уточнувший автомобиль с телом мужчины, который не смог самостоятельно выбраться. Фото и видео операции предоставили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. «Автомобиль, стоявший на глубине около трех метров, был остропован водолазами, а затем отбуксирован по грунту к урезу воды. Тело погибшего мужчины 1968 года рождения передано сотрудникам полиции и следственных органов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что автомобиль ВАЗ-2109 уточнул в минувшие выходные. Внутри находились двое мужчин, котоыре приехали на рыбалку. Один из них смог самостоятельно выбраться, другой нет. «В ходе обследования акватории спасатели водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20 метрах от берега. Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.